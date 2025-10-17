Tajný románek s kanadským expremiérem? Katy Perry prolomila mlčení

Americká popová superstar v rámci světového turné Lifetimes vystoupila v pondělí večer v londýnské O2 Areně. "Londýne, Anglie… vážně jste takhle rozjetí v pondělí večer po celém dni v práci a ve škole? Není divu, že jsem vždy měla slabost pro Angličany … ale teď už ne," obrátila se na publikum.
Během koncertu čtyřicetiletá zpěvačka dostala od fanouška překvapivý návrh ke sňatku, který ale musela odmítnout. "Kéž by ses mě zeptal před 48 hodinami," řekla s úsměvem na záběrech z koncertu.
Její poznámka přišla jen několik dní poté, co se objevily její fotografie, na kterých se líbá s bývalým kanadským premiérem Justinem Trudeauem na její 24metrové jachtě Caravelle u pobřeží Santa Barbary v Kalifornii.
Canada’s former PM Justin Trudeau seems to have started a relationship with Katy Perry— Visegrád 24 (@visegrad24) October 12, 2025
🇨🇦🇺🇸 pic.twitter.com/m0TM0GCwt0
Pár spolu údajně randí už od začátku léta. "Nemohou spolu trávit moc času, protože ona je pořád na turné, ale neustále spolu komunikují - pořád si volají přes FaceTime a posílají si zprávy," uvedl insider pro britský deník The Sun.
Spekulace o jejich vztahu se poprvé objevily v červenci, kdy byli spatřeni při večeři v luxusní restauraci Le Violon v kanadském Montrealu jen měsíc poté, co Katy Perry potvrdila rozchod s britským hercem Orlandem Bloomem.
"Justin je trochu nerd a nemůže uvěřit, že někdo tak slavný a okouzlující jako Katy má o něj zájem, zatímco ona je poctěna, že s ní chce randit tak respektovaný politik," dodal zdroj The Sun.
Katy Perry a Orlando Bloom, kteří mají společnou pětiletou dceru Daisy Dove, byli zasnoubeni od roku 2019. Ve svém společném prohlášení v červnu uvedli, že "svůj vztah posouvají směrem k soustředění se na společné rodičovství".
53letý Trudeau je rozvedený od roku 2023, má tři děti ve věku 11, 16 a 17. Letos v lednu rezignoval na pozici kanadského premiéra a lídra Liberální strany po ztrátě důvěry veřejnosti a vnitrostranických neshodách. V čele kanadské vlády působil téměř deset let.