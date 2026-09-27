Tajné jednání dvou nepřátel. Putinův zkušený muž vzal Němcům planou naději

Bylo to poprvé od ledna 2022, co se německý ministr zahraničí potkal s ruským protějškem. Nečekané jednání mezi Johannem Wadephulem a Sergejem Lavrovem první jmenovaný vysvětlil tím, že si potřebuje promluvit s oponenty. Hořce poznamenal, že Rusko není ochotné ukončit válku na Ukrajině. Zároveň po dronovém incidentu v Lipsku ruskému šéfdiplomatovi řekl, že je Německo připraveno kdykoli reagovat.
Zhruba dvacetiminutový rozhovor, první bilaterální setkání ministrů zahraničí obou zemí od začátku války, se odehrál na okraj Valného shromáždění OSN. „Oslovilo mě několik kolegů z jiných zemí a bylo mi řečeno, že Rusko je připraveno jednat,“ řekl německý ministr zahraničí v rozhovoru pro televizi ARD.
Diskuse se podle něj zaměřila na důsledky ruské války a mimo jiné se týkala vývozu obilí z Ukrajiny a Ruska, který se kvůli válce z velké části zastavil.
Německý ministr připomněl, že například africký Egypt naléhavě potřebuje vývoz obilí z těchto zemí, protože v zemi hrozí hladomor. „Mluvit o takových tématech je správná věc,“ řekl Wadephul.
Incident s dronem překročil hranici
Dalším tématem byl incident s dronem v Lipsku. „Ruští agenti tam umístili dron, který mohl zničit letadla,“ uvedl Wadephul. Lavrovovi podle svých slov řekl, že jeho země překročila hranici a že Německo neočekává, že se něco podobného bude opakovat, v opačném případě je připraveno kdykoli reagovat.
Zároveň německý politik potvrdil pokračující podporu Německa Ukrajině, která je podle něj „absolutně nezlomná“ a Rusko podle jeho slov musí přijít k jednacímu stolu. „Tato válka, která si žádá nespočet obětí, mimo jiné v Rusku, ale především ukrajinských civilistů, nemá žádné opodstatnění,“ prohlásil německý ministr zahraničí.
Je správné, že spolu mluvíme
„Rusko bohužel v tuto chvíli není připraveno ukončit válku,“ pokračoval Wadephul. „Přesto se domnívám, že je správné, abychom spolu hovořili. To je také úkolem ministerstev zahraničí a diplomacie.“
Wadephul vyloučil, že by přímé setkání s Lavrovem znamenalo změnu německé zahraniční politiky. „Víte, že jednání se nevedou s přáteli, ale s protivníky. To je jeden ze základních principů zahraniční politiky a platí to i zde,“ zdůraznil ministr.
A ačkoli rozhovory nepřinesly pozitivní výsledek, Wadephul věřil, že jsou stále cenné.
Vzkaz pro AfD
„Všem, kdo opakují, že Německo musí vyjednávat, že Německo musí s Ruskem hovořit, říkám nyní: uděláme to. Rusko ale bohužel v tuto chvíli neprojevuje žádnou ochotu zaujmout konstruktivní vyjednávací pozici,“ řekl v návaznosti na to, že zástupci některých německých stran se domnívají, že by vláda měla přestat podporovat Ukrajinu a obnovit komunikaci s Moskvou. Ač je zřejmé, že jeho slova byla adresována krajně pravicové AfD, nikoho německý ministr nejmenoval.
Ruský šéfdiplomat Lavrov se naproti tomu snažil význam schůzky bagatelizovat. Podle něj Německo nezměnilo své postoje vůči Rusku a jednání nepřineslo žádný viditelný posun. „Když se podíváte na denní veřejná prohlášení z Berlína, neslyšel jsem nic jiného,“ řekl agentuře DPA.
Dodal, že oba ministři mohli stejnou konverzaci vést i po telefonu, vyšlo by to nastejno.
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