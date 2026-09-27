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Zahraničí

Tajné jednání dvou nepřátel. Putinův zkušený muž vzal Němcům planou naději

Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
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Bylo to poprvé od ledna 2022, co se německý ministr zahraničí potkal s ruským protějškem. Nečekané jednání mezi Johannem Wadephulem a Sergejem Lavrovem první jmenovaný vysvětlil tím, že si potřebuje promluvit s oponenty. Hořce poznamenal, že Rusko není ochotné ukončit válku na Ukrajině. Zároveň po dronovém incidentu v Lipsku ruskému šéfdiplomatovi řekl, že je Německo připraveno kdykoli reagovat.

Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and his German counterpart Johann Wadephul meet on sidelines of the United Nations General Assembly in New York City
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov se setkal se svým německým protějškem Johannem Wadephulem na okraj 81. zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku ve Spojených státech dne 26. září 2026.Foto: Reuters – Russian Foreign Ministry
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Zhruba dvacetiminutový rozhovor, první bilaterální setkání ministrů zahraničí obou zemí od začátku války, se odehrál na okraj Valného shromáždění OSN. „Oslovilo mě několik kolegů z jiných zemí a bylo mi řečeno, že Rusko je připraveno jednat,“ řekl německý ministr zahraničí v rozhovoru pro televizi ARD.

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Diskuse se podle něj zaměřila na důsledky ruské války a mimo jiné se týkala vývozu obilí z Ukrajiny a Ruska, který se kvůli válce z velké části zastavil.

Německý ministr připomněl, že například africký Egypt naléhavě potřebuje vývoz obilí z těchto zemí, protože v zemi hrozí hladomor. „Mluvit o takových tématech je správná věc,“ řekl Wadephul.

Incident s dronem překročil hranici

Dalším tématem byl incident s dronem v Lipsku. „Ruští agenti tam umístili dron, který mohl zničit letadla,“ uvedl Wadephul. Lavrovovi podle svých slov řekl, že jeho země překročila hranici a že Německo neočekává, že se něco podobného bude opakovat, v opačném případě je připraveno kdykoli reagovat.

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Policista v ochranném oděvu pracuje na letišti Lipsko/Halle ve Schkeuditz v Německu, 5. srpna 2026. Policie uvedla, že odborníci na výbušniny zkoumali dron nalezený v blízkosti ranveje.
Policista v ochranném oděvu pracuje na letišti Lipsko/Halle ve Schkeuditz v Německu, 5. srpna 2026. Policie uvedla, že odborníci na výbušniny zkoumali dron nalezený v blízkosti ranveje.Foto: Reuters – Alex Schmidt

Zároveň německý politik potvrdil pokračující podporu Německa Ukrajině, která je podle něj „absolutně nezlomná“ a Rusko podle jeho slov musí přijít k jednacímu stolu. „Tato válka, která si žádá nespočet obětí, mimo jiné v Rusku, ale především ukrajinských civilistů, nemá žádné opodstatnění,“ prohlásil německý ministr zahraničí.

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Je správné, že spolu mluvíme

„Rusko bohužel v tuto chvíli není připraveno ukončit válku,“ pokračoval Wadephul. „Přesto se domnívám, že je správné, abychom spolu hovořili. To je také úkolem ministerstev zahraničí a diplomacie.“

Wadephul vyloučil, že by přímé setkání s Lavrovem znamenalo změnu německé zahraniční politiky. „Víte, že jednání se nevedou s přáteli, ale s protivníky. To je jeden ze základních principů zahraniční politiky a platí to i zde,“ zdůraznil ministr.

A ačkoli rozhovory nepřinesly pozitivní výsledek, Wadephul věřil, že jsou stále cenné.

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German Foreign Minister Wadephul hosts Weimar Triangle foreign ministers, in Weimar
Německý ministr zahraničí Johann Wadephul se účastní tiskové konference se svým polským protějškem Radosławem Sikorským a francouzským ministrem pro Evropu a zahraniční věci Jeanem-Noëlem Barrotem (není na snímku) během jednání Výmarského trojúhelníku ve Výmaru v Německu dne 3. září 2026.Foto: Reuters – Karina Hessland

Vzkaz pro AfD

„Všem, kdo opakují, že Německo musí vyjednávat, že Německo musí s Ruskem hovořit, říkám nyní: uděláme to. Rusko ale bohužel v tuto chvíli neprojevuje žádnou ochotu zaujmout konstruktivní vyjednávací pozici,“ řekl v návaznosti na to, že zástupci některých německých stran se domnívají, že by vláda měla přestat podporovat Ukrajinu a obnovit komunikaci s Moskvou. Ač je zřejmé, že jeho slova byla adresována krajně pravicové AfD, nikoho německý ministr nejmenoval.

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Ruský šéfdiplomat Lavrov se naproti tomu snažil význam schůzky bagatelizovat. Podle něj Německo nezměnilo své postoje vůči Rusku a jednání nepřineslo žádný viditelný posun. „Když se podíváte na denní veřejná prohlášení z Berlína, neslyšel jsem nic jiného,“ řekl agentuře DPA.

Dodal, že oba ministři mohli stejnou konverzaci vést i po telefonu, vyšlo by to nastejno.

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