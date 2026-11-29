Ukrajina tvrdí, že sedm námořních dronů, které u Benghází potopily ruskou korvetu Merkurij, vypustila „z mateřské lodi“. Libyjské úřady i několik médií ale ukazují jinam: na tajnou ukrajinskou základnu v západní Libyi. Podle zdrojů tam působí přes 200 lidí, a to v areálu, který sdílejí s vojáky z členských zemí NATO. Kyjev to nikdy nepotvrdil. Tripolis to popírá.
Potopená ruská korveta je jen půlka příběhu. Ta druhá zní: odkud drony vlastně přiletěly? Ukrajinská tajná služba SBU tvrdí, že drony odvezla na místo a vypustila z „mateřské lodi“. Její jméno, vlajku ani polohu nezveřejnila. Dva libyjští vojenští činitelé ale agentuře AP řekli, že drony vyrazily ze základny, kterou v západní Libyi provozují Ukrajinci.
Premiér vlády na východě rozdělené Libye Usáma Hammád požádal OSN o vyšetření „podezření, že lodě byly vypuštěny ze západu Libye“. Tam sídlí konkurenční, OSN uznávaná vláda. Vláda maršála Haftara na východě země udržuje dobré styky s Ruskem, styky „západní“ vlády s Ukrajinci by tak dávaly smysl.
Server The War Zone mateřskou loď považuje za pravděpodobnější. Připouští ale i to, že ji SBU může používat jako krytí. Vypustit drony z lodi na moři je diplomaticky mnohem méně citlivé než z libyjské půdy. Podle analytika H. I. Suttona šlo o variantu dronu Sargan 3000: je dlouhý 6,9 metru, uveze 450 kilogramů nákladu a má dosah až 1600 kilometrů.
Třetí verzi, že drony vyplouvaly z Albánie, rozšířil server Clash Report. Albánské ministerstvo zahraničí ji označilo za nepravdivou.
Se souhlasem NATO?
Existenci základny na západě země poprvé popsala v dubnu francouzská RFI. Podle dvou libyjských zdrojů je v zemi víc než 200 Ukrajinců. Mají souhlas vlády v Tripolisu a sídlí na třech místech: v letecké akademii v Misrátě, v plynárenském komplexu v Zavíji a v pobřežním areálu u Tripolisu.
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Dohodu s Tripolisem prý uzavřel ukrajinský vojenský poradce v říjnu. Moskva už v říjnu 2025 podle libyjských médií obvinila premiéra Dbejbáhua, že Ukrajincům poskytuje „logistické zázemí“. Libyjské síly za to dostávají výcvik, včetně práce s drony. Počítá se prý i s prodejem zbraní a ukrajinskými investicemi do libyjské ropy.
Podle dvou libyjských činitelů má dohoda podporu Západu včetně USA. Analytik Jalel Harchaoui z britského institutu RUSI to označuje za „zcela věrohodné“: malé skupiny Ukrajinců podle něj působí kolem Tripolisu s vědomím mocností NATO.
Nejen Libye
CNN v září přidala první svědectví zevnitř. Ukrajinský operátor námořních dronů jí řekl, že jeho jednotka používá misrátskou základnu jako odpalovací rampu proti ruské stínové flotile výměnou za výcvik místních sil. Zdroj z ukrajinské vojenské rozvědky tvrdil, že v severozápadní Libyi jsou Ukrajinci od konce roku 2025. A že právě od jejich operátorů pochází dron, který letos našli řečtí rybáři u ostrova Lefkada.
Atény protestovaly, Kyjev se omluvil. Libye přitom není jediná: podle CNN působí menší skupinky Ukrajinců také v Mali a v Súdánu. V Mali operují ve velkém i ruské jednotky z někdejší Wagnerovy skupiny, nyní pod názvem Afrikakorps.
Co na to Italové?
Série útoků začala 19. prosince 2025, kdy byl zasažen tanker Qendil zhruba 250 kilometrů od libyjského pobřeží. Podle RFI dron vyrazil z Misráty. Následně 3. března 2026 explodoval ruský přepravník zkapalněného plynu Arctic Metagaz s 61 tisíci tunami nákladu. Rusko výbuch přičetlo Ukrajině, Kyjev se k útoku ale nepřihlásil. A 22. listopadu přišla exploze v přístavu Benghází.
Libyjské ministerstvo obrany už v září odmítlo, že by komukoliv dalo povolení použít základny na svém území. Po útoku na Benghází vláda označila zprávy o dohodě s Ukrajinou za nepodložené.
Nejostřeji reaguje Řím. Ministr obrany Guido Crosetto ve středu předvolal ukrajinského vojenského přidělence i velvyslance Ihora Brusyla. Itálie podle ministra zahraničí Antonia Tajaniho o operaci nebyla předem informována. Premiérka Meloniová řekla, že válka se nesmí rozšířit do Středomoří.
Zhruba 200 italských vojáků mise Miasit působí mezi Tripolisem a Misrátou. Od ledna 2018 pomáhají vládě v Tripolisu. Samostatný oddíl působí i v Misrátě u libyjské letecké akademie, kde mají podle RFI působit i Ukrajinci.
Italové tam dnes hlavně cvičí libyjské vojáky a policisty. Dále technicky podporují tamní pobřežní stráž, která má zamezit migrantům v cestě do Itálie.
Ve východní Libyi naopak působí asi 1800 Rusů. Využívají části šesti leteckých základen na východě a jihu země pod kontrolou spřátelené vlády maršála Haftara. Ten už slíbil odvetu „v pravý čas a na pravém místě“. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov řekl, že žádný stát nenechá útok na své vojáky bez trestu.
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