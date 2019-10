Vraždy, puč i novičok. Tajná ruská jednotka má za úkol rozvrátit Evropu, píše deník

Říkají si "jednotka 29155" a jejich úkolem je systematicky destabilizovat Evropu. Jde o elitní ruskou skupinu, která je speciálně vycvičená k převratům, sabotážím a vraždám. O existenci jednotky informoval v úterý americký deník The New York Times, který se odkazuje na západní bezpečnostní experty.

Americké noviny napsaly, že jednotka spadá pod ruskou vojenskou rozvědku GRU. Činnost skupiny je prý natolik utajená, že o její existenci nemají tušení ani některé další složky rozvědky.

Podle deníku působí tento útvar v Evropě nejméně deset let a měl stát za kauzami, jako byla otrava bývalého ruského dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije v Británii nebo tři roky starý pokus o státní převrat v Černé Hoře.

"Jde o jednotku GRU, která roky aktivně působí napříč Evropou," citoval list evropského bezpečnostního experta, který mluvil pod podmínkou anonymity.

V útvaru údajně působí vyznamenaní ruští veteráni, kteří bojovali ve válkách v Afghánistánu, Čečensku nebo na Ukrajině. Jednotka sídlí ve speciálním výcvikovém středisku na východě Moskvy. Podle listu je součástí širší snahy ruského prezidenta Vladimira Putina oslabit Evropu hybridní válkou.

"Bytostně tvrdí Rusové"

"Myslím, že zapomínáme, jak bytostně tvrdí Rusové dokážou být," uvedl pro The New York Times bývalý důstojník vojenského zpravodajství a někdejší americký atašé v Moskvě Peter Zwack.

Dodal, že ani on si existence jednotky nebyl vědom. To tvrdí i další zdroje ze západních zemí, o které americký deník opřel svůj text. Vycházel z informací od špionážních pracovníků ze čtyř západních zemí. Někteří z nich uvedli, že nevědí ani to, jak často se skupina mobilizuje. Její akce jsou nepředvídatelné.

Agenti elitní ruské jednotky také volně cestují po Evropě. To je rozdíl oproti jiným dvěma skupinám GRU s označením 26165 a 74455, které většinou operují na dálku z Moskvy. Podle bezpečnostních expertů měly mít na svědomí například napadení serverů americké Demokratické strany v roce 2016 a zveřejnění ukradené komunikace. Zveřejněné e-maily měly poškodit Hillary Clintonovou, někdejší soupeřku Donalda Trumpa z prezidentských voleb.

Puč v Černé Hoře i otrava bulharského podnikatele

Elitní skupina s označením 29155 byla podle The New York Times zodpovědná za jiné akce. Mezi nimi pokus o nepovedený puč v Černé Hoře v roce 2016, v rámci něhož měl být spáchán také atentát na tehdejšího premiéra a nynějšího prezidenta Mila Djukanoviče.

Vyšetřovatelé obvinili z přípravy komplotu srbské a ruské nacionalisty. Moskva však jakoukoli svoji účast popřela.

Loni v březnu se pak dva agenti jednotky 29155 pokusili v jižní Anglii otrávit bývalého ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dceru Juliji armádním jedem novičok, uvedl americký deník. Investigativní novináři za útočníky označili ruské agenty Anatolije Čepigu a Alexandra Myškina.

Už v roce 2015 se podle deníku také tato skupina pokusila otrávit vlivného bulharského obchodníka se zbraněmi Emilijana Gebreva - opět novičokem. Gebrev, který útok přežil, tehdy uvedl, že se mohl stát cílem zájmu GRU zřejmě ze dvou důvodů. Jednak jeho firma dodávala zbraně na Ukrajinu a Rusko možná mělo zájem o jeden z jeho závodů na výrobu zbraní.

Zdroje z bezpečnostních služeb zároveň pro The New York Times uvedly, že jim příliš nejde na rozum očividná nepečlivost jednotky. Skripal i Gebrev útok přežili, ani pokus o svržení černohorské vládní garnitury nevyšel.

Fantastický thriller?

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov odmítl informace listu komentovat a americké novináře odkázal na ruské ministerstvo obrany. Ani to žádný komentář neposkytlo.

Člen bezpečnostního výboru ruské Státní dumy Andrej Lugovoj článek amerického listu označil za absurditu a informaci, která je v rozporu se zdravým rozumem.

"Jen těžko bychom vymysleli dobrodružnější scénář pro fantastický thriller," uvedl pro ruskou agenturu TASS Lugovoj. Jde o muže, který byl v Británii obviněn z vraždy bývalého ruského agenta Alexandra Litviněnka. Litviněnko, jenž přeběhl na stranu Britů, byl v roce 2006 v Londýně otráven radioaktivním poloniem.

