Tajná mise s cílem vypudit okupanty. Klíčový protiútok tutlali Ukrajinci i před velením

Úkol byl jasný – dobýt zpět území zabrané Rusy ještě dříve, než nepřítel upevní své pozice. Ukrajinský protiútok v Záporožské a Dněpropetrovské oblasti z konce ledna 2026 byl proto plánován v přísném utajení. O riskantní misi do poslední chvíle nevěděli ani někteří vysoce postavení velitelé, píší ukrajinská média.
Na papíře vypadala celá akce jednoduše, v praxi šlo samozřejmě o složitý úkol plný rizik.
Náčelník štábu dělostřelecké průzkumné divize brigády Oleh s volacím znakem „Falcon“ serveru Kyiv Independent prozradil, že z více než dvou tisíc členů jeho brigády vědělo o akci dva týdny před protiútokem jen kolem desítky lidí. V potaz se při maskování celé mise bralo i riziko, že by některé z dívek, s nimiž jsou vojáci online v kontaktu, mohly být ve skutečnosti agentkami ruské FSB.
Cílem lednové operace bylo dobýt území obsazené ruskými jednotkami na konci loňského roku, a to dříve, než bude mít nepřítel možnost se zakopat a upevnit své pozice.
Ve stále intenzivnější dronové válce je plánování protiútoku mimořádně složitým úkolem. Ukrajinští vojenští stratégové navíc museli zohlednit ruskou převahu v počtu vojáků i techniky.
Olehova 148. brigáda měla za úkol přesunout více než 400 kusů techniky a vozidel, včetně dělostřeleckých systémů, z Pokrovského rajonu. Překvapivě se to podařilo prakticky bez povšimnutí.
Dalším úkolem byla likvidace ruských dělostřeleckých systémů – těch na jednom třicetikilometrovém úseku fronty u města Huljapole v Záporoží objevili ukrajinští vojáci na 150.
Ukrajinské armádě v průběhu celé operace často pomáhala hustá mlha, píše Kyiv Independent. Bylo tomu tak právě i na konci ledna, kdy se na vysoce riskantní misi vydaly první skupiny vojáků.
Několik dní po začátku operace si Rusové zřejmě začali uvědomovat, co se odehrává, a zesílili aktivitu svých dronů. Často ale bylo zřejmé, že nepřítel své pozice jednoduše opouští. Zásadním problémem se pro Rusko stalo odříznutí od systému Starlink, což narušilo fungování dronových jednotek a zkomplikovalo jejich práci.
Neautorizované používání Starlinku začala společnost SpaceX amerického miliardáře Elona Muska výrazně omezovat na začátku února 2026. Došlo k tomu poté, co se Musk sešel s ukrajinským ministrem obrany Fedorovem.
Počáteční překvapení z ukrajinského protiútoku se Rusům podařilo do března překonat: urychleně posílili frontovou linii o dronové jednotky. Proto bylo paradoxně bezpečnější pohybovat se v šedé zóně pěšky, a nikoli nápadně hlučnými vozidly, která jsou pro drony nejjednodušším cílem.
„Zdá se, že jednotlivé skupiny pronikly hluboko a podařilo se jim velmi dobře prolomit ruské linie. Udržet části území, které obsadili jeden nebo dva vojáci, se však ukázalo jako velmi obtížný úkol,“ cituje Kyiv Independent analytika finské Black Bird Group Emila Kastehelmiho.
Ačkoliv ukrajinská armáda následně oznámila osvobození většiny nepřítelem okupované Dněpropetrovské oblasti, odborníci se rozcházejí v názoru na to, zda měl protiútok strategický smysl. Strategicky důležitější je totiž Doněcká oblast, kde se ruským jednotkám daří pomalu postupovat a která je také hlavním předmětem mírových jednání.
Mohlo by vás zajímat: Vrchní velitel ukrajinských dronových sil popisuje cíle nové strategie
„Nabitá powerbanka nestačí.“ Jak si Češi poradí v krizi? Výsledek testu filmaře překvapil
Jsou Češi připraveni na krizové situace? Dokázali by přežít 72 hodin bez pomoci, kdyby vše přestalo fungovat? Skupina mladých dokumentaristů to testuje na dobrovolnících v rámci platformy CzeXperiment. Tři lidé strávili 72 hodin v boxech, kde jim simulovali reálný blackout. Co jim chybělo nejvíc a jaké situace zvládali nejhůř? Ve Spotlightu Terezy Engelové to prozradil režisér Jan Látal.
"Zrádce a česká loutka." Posselt říká, kdy budou moct "jeho Němci" v klidu zemřít
Akce, která jedny pobuřuje a druhé dojímá. Jak kontroverze vnímá její hlavní tvář? Šéf sudetoněmeckého landsmanšaftu Bernd Posselt v rozhovoru pro Aktuálně.cz mluví o kontroverzích kolem setkání v Brně, Benešových dekretech i o tom, proč podle něj dnes Čechy a sudetské Němce spojuje víc, než je rozděluje.
Citizens stále bojují o titul. PSG má pátý ligový triumf po sobě, Inter Milán double
Fotbalisté Manchesteru City porazili v dohrávce 31. kola anglické ligy Crystal Palace 3:0 a snížili náskok vedoucího Arsenalu na dva body. Hráči Paris St. Germain získali ve francouzské lize pátý titul za sebou. V dohrávce 29. kola dnes zvítězili na hřišti druhého Racingu Lens 2:0.
Slavia smetla Jablonec a před prázdným Edenem získala titul
Pouhé čtyři dny po ostudném závěru derby se Spartou se fotbalisté pražské Slavie dočkali obhajoby zisku mistrovského titulu. Nasměrovala je k tomu jasná výhra ve třetím kole nadstavbové skupiny nad Jabloncem 5:1.