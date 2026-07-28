Tajná mise britského expremiéra. Johnson v utajení zamířil do ukrajinské „zóny smrti“

Bývalý britský premiér Boris Johnson se po letech vrátil k novinařině a vydal se tam, kam západní politici obvykle nejezdí. S kuklou na hlavě strávil tři dny v blízkosti ukrajinské fronty, kde natočil dokument Into Ukraine’s Kill Zone, jehož prostřednictvím apeluje na západní spojence, aby poskytovali větší podporu Kyjevu. Snímek neunikl ani pozornosti Ruska.
Johnson se svou cestou na Ukrajinu symbolicky vrátil ke své původní profesi. Před vstupem do politiky působil jako bruselský zpravodaj deníku The Daily Telegraph a později vedl konzervativní týdeník The Spectator.
Po odchodu z premiérské funkce se vrátil ke komentování veřejného dění jako autor sloupků pro bulvární deník Daily Mail a právě jeho válečné reportéry oslovil s nápadem připojit se k jejich cestě do válečné oblasti.
„Chtěl jsem na vlastní oči vidět frontovou linii a mluvit s ukrajinskými vojáky, kteří bojují ve válce, kterou si nevybrali. Mířil jsem do oblasti známé jako zóna smrti,“ popsal Johnson svou motivaci v dokumentu, který v pátek odvysílala britská stanice Channel 5.
Tvář, na kterou Ukrajinci nezapomněli
Zatímco západní politici z bezpečnostních důvodů obvykle navštěvují pouze Kyjev, Johnson podle britských médií strávil 72 hodin v blízkosti fronty na jihovýchodě Ukrajiny nedaleko Záporoží. Celá cesta byla o to riskantnější, že jako jeden z nejvýraznějších západních podporovatelů Ukrajiny a dlouholetý kritik Vladimira Putina patří v zemi k nejznámějším zahraničním tvářím.
Kvůli svému snadno rozpoznatelnému rozcuchanému účesu proto cestu absolvoval inkognito a většinu času nosil černou kuklu. Bez maskování ho ale místní poznávali okamžitě. Pro mnohé Ukrajince totiž dodnes zůstává klíčovým spojencem z prvních dnů invaze.
Není divu. Johnson patřil během svého premiérského mandátu k nejvýznamnějším spojencům Ukrajiny. Po zahájení ruské invaze v únoru 2022 několikrát navštívil Kyjev, prosazoval tvrdé sankce proti Rusku a jeho vláda patřila mezi první, které Ukrajině dodaly protitankové střely NLAW. Británie za jeho vlády rovněž rozšířila výcvik ukrajinských vojáků a později podpořila dodávky těžších zbraní.
Z fronty poslal vzkaz Západu
Dvaašedesátiletý expremiér během pobytu na frontě navštívil mimo jiné stanoviště protivzdušné obrany, polní nemocnice či dílnu, kde vojáci v improvizovaných podmínkách vyrábějí protipěchotní miny z plastových odpadních trubek a součástek z 3D tiskáren.
Při setkáních s vojáky i civilisty vystupoval především v roli novináře. Dělal si poznámky a vedl s nimi neformální rozhovory od průběhu bojů až po každodenní život ve válečné oblasti.
Sám Johnson uvedl, že dokument natočil proto, že Ukrajinu obdivuje a vede ho smysl pro spravedlnost. „Myslím, že jsem snad nikdy neviděl tak jednoznačný střet dobra a zla, správného a špatného. To, co Putin udělal, bylo naprosto zločinné,“ řekl o ruské invazi.
Dokument zároveň využil k výzvě západním spojencům, aby Ukrajině poskytovali větší podporu. „Na základě toho, co jsem viděl, směšně selháváme v plnění našich závazků a neposkytujeme Ukrajině pomoc, jakou potřebuje. Ukrajinci mohou vyhrát a vyhrají. Ale naše otálení a nerozhodnost dál způsobují nepředstavitelné lidské utrpení. Říkáme, že Ukrajinci bojují za nás všechny – tak proč je pořád necháváme na holičkách?“
Dokument rozdělil recenzenty, Moskva reaguje
Snímek po odvysílání rozděluje britské recenzenty. Zatímco deník The Telegraph mu udělil čtyři z pěti hvězdiček a ocenil, že Johnson natočil překvapivě střízlivý dokument s vážným poselstvím, deník The Guardian snímek zhodnotil jedinou hvězdou. Podle něj bývalý premiér svou přítomností jen odvádí pozornost od samotné války a dokument se mění spíše v další díl „Borisovy show“.
Na dokument už reagovalo i ruské velvyslanectví v Londýně. Ve svém prohlášení uvedlo, že snímek stojí především na osobních názorech Borise Johnsona, a připomnělo dlouhodobé tvrzení Moskvy, že to byl právě bývalý britský premiér, kdo v roce 2022 přispěl ke zmaření mírových jednání. Podle ruské strany tak nese osobní odpovědnost za pokračování bojů.
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