Tají účetní závěrky. Firmě šéfa slovenské tajné služby Gašpara hrozí v Česku pokuta

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Společnosti ředitele slovenské civilní tajné služby SIS Pavola Gašpara hrozí v Česku pokuta za to, že zatajuje své účetní závěrky. Napsal to dnes slovenský list Denník N. Podle listu finanční úřad zahájil správní řízení vůči pražské společnosti Colbey Company, ve které Gašpar vlastní 90 procent akcií. S odvoláním na vyjádření úřadu deník upozornil, že uvedený krok znamená, že firma porušila zákon.
Ředitel slovenské civilní tajné služby SIS Pavol Gašpar
Ředitel slovenské civilní tajné služby SIS Pavol Gašpar | Foto: Profimedia.cz

Denník N uvedl, že Gašpar neodpověděl na dotazy ohledně možného porušení zákona jeho firmou v Česku. Dodal, že slovenský opoziční poslanec Ondrej Dostál podal na Gašpara v této souvislosti dva podněty příslušnému výboru slovenské sněmovny. Žádá prozkoumat, zda nynější šéf SIS uvedl ve svém majetkovém přiznání akcie Colbey Company a zda se včas vzdal funkce ve správní radě této firmy.

Další zprávy