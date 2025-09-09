Tají účetní závěrky. Firmě šéfa slovenské tajné služby Gašpara hrozí v Česku pokuta

Denník N uvedl, že Gašpar neodpověděl na dotazy ohledně možného porušení zákona jeho firmou v Česku. Dodal, že slovenský opoziční poslanec Ondrej Dostál podal na Gašpara v této souvislosti dva podněty příslušnému výboru slovenské sněmovny. Žádá prozkoumat, zda nynější šéf SIS uvedl ve svém majetkovém přiznání akcie Colbey Company a zda se včas vzdal funkce ve správní radě této firmy.
Slovenský zákon zakazuje politikům a vysokým úředníkům současně zastávat funkce například v řídícím či dozorčím orgánu právnických osob, které byly založené k podnikání. Před nástupem do čela SIS byl Gašpar, který je synem místopředsedy slovenské sněmovny za nejsilnější vládní stranu Směr-sociální demokracie Tibora Gašpara, náměstkem na ministerstvu spravedlnosti.
Současný šéf SIS se dostal do pozornosti slovenských médií a veřejnosti už na konci srpna, kdy havaroval se svým sportovním vozem. Podle médií se srazil s jiným vozem a při incidentu bylo lehce zraněno dítě.