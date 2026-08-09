Tajfun Dolphin přichází. Na východním pobřeží Číny evakuovali přes 400 tisíc lidí

Dvě hlavní letiště v Šanghaji zrušila téměř 1400 letů a úřady evakuovaly více než 400 000 lidí z ohrožených oblastí v očekávání příchodu tajfunu Dolphin, který na Okinawě na jihu Japonska zranil sedm lidí. Očekává se, že živel zasáhne hustě obydlené pobřeží na východě Číny buď v neděli večer, nebo v pondělí ráno.
Bouře v sobotu zasáhla sever Tchaj-wanu, včetně hlavního města Tchaj-pej, a přinesla déšť. Některé tchajwanské letecké společnosti také v neděli zrušily své lety do Číny. Pozastaveny byly rovněž plavby trajektů na desítkách linek, uvedla agentura AP.
Maximální rychlost větru v tajfunu byla v neděli ráno odhadována na přibližně 162 kilometrů za hodinu. Bouře přináší silné deště, které vytvářejí riziko silných záplav a sesuvů půdy.
Očekává se, že mimořádné přívalové srážky a vichr postihnou čínské provincie Če-ťiang a Fu-ťien a také Šanghaj. Pozastaveny byly plavby trajektů a zrušeny byly také některé vlakové spoje kvůli zajištění bezpečnosti cestujících, napsala agentura AFP.
Podle čínských státních médií se v šanghajském přístavu ukrylo před blížící se bouří více než 800 obchodních lodí. Čínská národní meteorologická služba vydala nejvyšší stupeň varování, poznamenala agentura DPA.
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