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Zahraničí

Tajfun Dolphin přichází. Na východním pobřeží Číny evakuovali přes 400 tisíc lidí

ČTK,Zahraničí

Dvě hlavní letiště v Šanghaji zrušila téměř 1400 letů a úřady evakuovaly více než 400 000 lidí z ohrožených oblastí v očekávání příchodu tajfunu Dolphin, který na Okinawě na jihu Japonska zranil sedm lidí. Očekává se, že živel zasáhne hustě obydlené pobřeží na východě Číny buď v neděli večer, nebo v pondělí ráno.

People stand next to huge waves crashing on a waterfront, as Typhoon Dolphin approaches, in Sanmen County, Zhejiang Province
Lidé pozorují obrovské vlny tříštící se o nábřeží v městské prefektuře Tchaj-čou na pobřeží Východočínského moře. Tajfun Dolphin se blíží (foto z 8. 8. 2026). Foto: Reuters – cnsphoto
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Bouře v sobotu zasáhla sever Tchaj-wanu, včetně hlavního města Tchaj-pej, a přinesla déšť. Některé tchajwanské letecké společnosti také v neděli zrušily své lety do Číny. Pozastaveny byly rovněž plavby trajektů na desítkách linek, uvedla agentura AP.

Maximální rychlost větru v tajfunu byla v neděli ráno odhadována na přibližně 162 kilometrů za hodinu. Bouře přináší silné deště, které vytvářejí riziko silných záplav a sesuvů půdy.

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Očekává se, že mimořádné přívalové srážky a vichr postihnou čínské provincie Če-ťiang a Fu-ťien a také Šanghaj. Pozastaveny byly plavby trajektů a zrušeny byly také některé vlakové spoje kvůli zajištění bezpečnosti cestujících, napsala agentura AFP.

Podle čínských státních médií se v šanghajském přístavu ukrylo před blížící se bouří více než 800 obchodních lodí. Čínská národní meteorologická služba vydala nejvyšší stupeň varování, poznamenala agentura DPA.

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