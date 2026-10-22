Tajfun Champi míří k Tchaj-wanu. Zrušili přes 200 letů, vlny mohou přesáhnout šest metrů

Tchaj-wan ve čtvrtek vydal varování před blížícím se silným tajfunem Champi. Obyvatelé se musí připravit na silný déšť i vítr a vzedmuté vlny. Kvůli tajfunu už bylo zrušeno více než 200 leteckých spojů v oblasti a živel si vynutil změny ve velkém americko-japonském vojenském cvičení, informovala agentura Reuters.
Champi v uplynulých dnech dosahoval síly supertajfunu a byl jednou z nejsilnějších bouří, jaké byly letos v Pacifiku zaznamenány. Ve čtvrtek mírně zeslábl, ale vítr v jeho středu stále dosahuje rychlosti více než 227 kilometrů v hodině, uvedl tchajwanský meteorologický úřad CWA.
Meteorologové předpovídají, že by se tajfun měl v pátek a v sobotu pohybovat podél severovýchodního pobřeží Tchaj-wanu, než bude pokračovat směrem k Číně a jižnímu Japonsku. Podle meteorologů se poloměr tajfunu zvýšil na 320 kilometrů, což je dost na to, aby pokryl většinu Tchaj-wanu. Navíc by dopady tajfunu mohly trvat téměř dva dny.
Pobřežní města dostala varování před více než šestimetrovými vlnami. V hornatých oblastech na severu ostrova včetně kopců poblíž metropole Tchaj-peje meteorologové předpovídají téměř metr srážek.
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