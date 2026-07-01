Tajemství pádu VW: Proč má Hitlerem založený kolos zachránit Škodovka?

Pro Němce to není jen zpráva z byznysu, je to národní trauma. Automobilka Volkswagen, která po dekády zosobňovala hospodářský zázrak, stabilitu a jistotu pro generace zaměstnanců, zažívá brutální pád. Má propustit 100 000 lidí. Miliardové náklady na hašení německého požáru navíc podle všeho zatáhnou Češi. Zisková Škoda Auto se totiž stane dojnou krávou, která má krvácející matku spasit.
Německý automobilový gigant Volkswagen prožívá brutální pád, který tvrdě zasáhne i Česko. Šéf koncernu Oliver Blume sice v utajené aukci prodal divizi lodních motorů za 10 miliard eur, vzápětí však šokoval plánem propustit 100 000 lidí a zavřít čtyři německé továrny. Více jsme o tom psali ZDE.
Málokterá firma je tak hluboce prorostlá s identitou moderního Německa jako Volkswagen. Po druhé světové válce se stala symbolem takzvaného Wirtschaftswunder – hospodářského zázraku, který zničenou zemi postavil na nohy.
Práce ve VW znamenala celoživotní jistotu, nadstandardní plat a neotřesitelné postavení na společenském žebříčku. Tento mýtus o nedotknutelnosti ale kvůli dravé čínské konkurenci a nezvládnutému přechodu na elektromobilitu v roce 2026 definitivně končí.
Temné kořeny
Historie automobilky přitom začala na objednávku jednoho z nejtemnějších tyranů lidstva. Byl to Adolf Hitler, kdo v roce 1937 nechal založit společnost, která měla masově vyrábět „lidový vůz“ (Volkswagen).
Hitler chtěl pro každou německou rodinu levné, spolehlivé auto a sám se zapojil do propagace slavného Brouka, kterého pro něj zkonstruoval český rodák Ferdinand Porsche. Základní kámen obří továrny ve Wolfsburgu položil sám nacistický diktátor.
Během války fabrika místo rodinných aut chrlila vojenskou techniku za využití tisíců nuceně nasazených dělníků a vězňů z koncentračních táborů. Po roce 1945 se však Němci dokázali od této krvavé historie odstřihnout a přetvořili VW v globální ikonu prosperity a svobody.
S tím je teď konec a Blumeho čeká nejtěžší úkol v dějinách firmy – provést čistku, která rozsahem překonává cokoliv, co poválečné Německo zažilo. Zrušení každého šestého pracovního místa otřese celou německou ekonomikou.
Finanční tlak je tak enormní, že firma prodala ziskovou divizi lodních motorů Everllence (za 10 miliard dolarů) a poradci už otevřeně doporučují zaříznout investice do bateriové divize PowerCo a vzít dosavadní miliardové výdaje jako ztracené.
Ve hře je také uvedení značky supersportů Lamborghini na burzu a prodej Ducati.
Peníze z prodeje ziskových částí koncernu jsou ale pro akcionáře i firmu slabá náplast. Veškerý zisk se totiž okamžitě rozpustí v obřím odstupném pro propouštěné dělníky.
Česká spojka
To vytváří paradoxní situaci pro českou Škodu Auto. Mladoboleslavská automobilka totiž právě zažila absolutně nejlepší období ve své historii – za loňský rok (2025) poprvé po šesti letech překonala magickou hranici milionu dodaných aut a vykázala historicky rekordní tržby přes 30 miliard eur s provozním ziskem 2,5 miliardy eur. V rámci Evropy se dokonce stala třetí nejprodávanější značkou.
V situaci, kdy mateřský Volkswagen krvácí, hrozí, že rekordní české zisky budou muset ve formě zvýšených dividend putovat do Německa na sanaci zavíraných fabrik a odstupné pro propuštěné německé dělníky.
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