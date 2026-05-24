Tajemství hluché velitelky. V ženské četě Amazonek skrývá tvrdé tajemství

Zranění, těžká hluchota, velení čistě ženské jednotce a roky v armádě. Pětadvacetiletá Jana Zalevská se před válkou věnovala společenskému tanci, teď má na nohou kanady. Je drobná, ale odmítá úlevy, privilegia i dělení na pohlaví. „Nepřítel se na nic neptá. Buď jsi profesionál, nebo nepřežiješ,“ říká v rozhovoru pro ukrajinský deník Hromadske.
Před invazí žila Jana v Chersonu a byla na mateřské dovolené. Po měsíci a půl v ruské okupaci však utekla a okamžitě nastoupila do armády. Vystřídala pozici tiskové důstojnice i bojové medičky. Jako zdravotnice ale po osmi měsících emociálně vyhořela – kvůli neustálému tlaku a vyčerpání přestala spát a jíst. Rozhodla se proto radikálně změnit specializaci a úspěšně absolvovala kurz pro piloty dronů.
„Nevěděla jsem, co jsou drony. Prostě jsem souhlasila, protože jako zdravotník jsem byla v tu chvíli vyčerpaná. Poslali mě na kurzy, říkali, že je to jako hrát počítačovou hru. Bála jsem se, že to nezvládnu. Plakala jsem. Po hodinách se lidé procházeli a já pořád trénovala! Když jsem viděla, kolik kabelů a různého vybavení, kromě neprůstřelné vesty a pušky, musím nést, uvědomila jsem si, že mě oklamali, když říkali, že práce pilota dronu bude snadná,“ vzpomíná dnes Jana.
Jejím novým řemeslem se staly „sebevražedné“ FPV drony. Vyhledávání cílů, navádění dělostřelectva a přímá likvidace ruské techniky. Ze začátku byla v čistě mužské jednotce. Nevadilo jí být s muži ve stejném sklepě, ani střídání se ve společné sprše. Ale přesto ji muži vnímali jinak. „Jen málo mužů na frontě se instinktivně nebojí soupeření se ženami. Co kdyby byly lepší než oni? Také dvoření od ostatních vojáků začne být brzy otravné. A myslím, že mužům bylo v mé přítomnosti těžké mluvit o své únavě a svých problémech, nechtěli být v mých očích slabí. Ale být neustále silní je těžké.“
Zlom nastal 4. srpna 2024. Během ostrého nasazení na Doněcku zaútočil na její pozici ruský dron. Šrapnely jí zdevastovaly obličej, jak je vidět na selfie, které si po probuzení v nemocnici udělala. Výbuch jí také těžce poškodil ušní bubínky. Následkem toho přišla o 50 procent sluchu. Pro většinu vojáků by to znamenalo invalidní důchod a cestu do týlu. Jana to po sedmiměsíčním léčení a rehabilitaci odmítla a na frontu se vrátila. „Řekla jsem jak lékařům, tak i svým kamarádům, že do týlu nepůjdu. Nepřítel nikam neodešel, já také nepůjdu.“
Hluchotu dnes na digitálním bojišti eliminuje tím, že nosí naslouchátka a rozkazy od velení dostává zdvojeně v textové podobě na displeji tabletu. Přestoupila k 141. brigádě, kde se stala velitelkou jednotky pilotů. Její podřízení byli ze začátku skeptičtí, ale když s nimi odlétala několik misí, akceptovali ji.
Loni v listopadu si ji zavolal velitel brigády a navrhl jí vytvoření ženské čety. Informaci o nové jednotce zveřejnila na Instagramu pod heslem „Holky, přidejte se.“ Její postoj k náboru je brutálně pragmatický. „Pokud sem přijdete, bojujte. Slabost, lítost, osobní život, to vše je mimo mísu. Pokud si s tím nedokážete poradit, pokud to tady nezvládnete, najdu vám práci, kterou zvládnete. A na vaše místo dosadím nějakou, která si s tím poradí,“ sdílí Jana své velitelské metody.
Dnes tak Jana velí četě operátorek dronů. Říkají si Amazonky. Jde o specifickou, čistě ženskou jednotku. Jejímu velení podléhají ženy ve věku od 18 do 51 let. Všechny ostatní příslušnice čety jsou zdravé – Jana je v jednotce jediná s takto těžkým postižením. Respekt si musela vybudovat okamžitě a nekompromisně, aby nikdo v jednotce neřešil fakt, že velí ženám, které jsou často dvakrát starší než ona sama.
Ve své ženské četě Jana prosazuje striktní pravidlo: žádné úlevy. Vyžaduje od svých podřízených úplně stejnou tvrdost, disciplínu a nasazení jako od mužů v první linii. Jakýkoliv náznak privilegovaného zacházení v její jednotce končí hned v zárodku. „Dokonce říkám klukům, aby ženám nepomáhali s vybavením pozic nebo nošením vybavení. Ženy by to měly dělat samy, protože jsou stejně tak vojenský personál jako muži. Ruský dělostřelecký granát ani kamikadze dron totiž podle ní nerozlišují, zda sedíte v krytu jako muž, nebo jako žena.
Touha zpomalit stárnutí není nová. Zatímco dřív lidé hledali elixír mládí, dnes se obracejí k biohackingu, přerušovanému půstu nebo konceptu takzvaných modrých zón. Sociální sítě zaplavují návody na dlouhověkost, vědci ale upozorňují, že část populárních teorií stojí na zjednodušeních a některé sliby zatím nemají dostatečně pevné důkazy.
NATO by mělo tvrději a rozhodněji reagovat na provokace, kterých se dopouští Rusko na východním křídle aliance, uvedl podle britského listu The Guardian Petr Pavel. Výsledek konfliktu na Ukrajině je také otázkou evropské bezpečnosti, řekli v sobotu ministři zahraničí některých evropských zemí na závěrečném panelu třídenní bezpečnostní konference Globsec Forum 2026 v Praze.
Českými tenistkami se to v první stovce žebříčku jen hemží, ale vyložené grandslamové favoritky z nich nejsou. Před nadcházejícím French Open jsou z některých z nich hrozby pro všechny nasazené soupeřky.
Na severu Austrálie v neděli po útoku žraloka zahynul muž. Podle listu The Guardian se incident stal, když šel muž rybařil poblíž mělké části Velkého bariérového útesu, asi 50 kilometrů od Queenslandu. Oblast je oblíbenou destinací pro rekreační rybaření i potápění.
Pokud Spojené státy obnoví válku proti Íránu, Teherán odpoví "drtivým způsobem". Podle agentury AFP to dnes uvedl hlavní íránský vyjednavač a předseda parlamentu Muhammad Ghálíbáf během setkání se šéfem pákistánské armády Ásimem Munírem. Dodal, že od začátku příměří 8. dubna Írán obnovil své ozbrojené síly. Diplomacie Kataru a Pákistánu se snaží zabránit eskalaci napětí.