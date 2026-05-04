Zahraničí

Tajemný úder blízko Kremlu, pár dní před oslavami. Moskvané to nečekali

ČTK,Zahraničí

Dron v noci na pondělí zasáhl výškový dům v Moskvě, informoval starosta města Sergej Sobjanin. Nikomu se podle něj nic nestalo. Komu dron patřil, nespecifikoval, ale proti Rusku podniká vzdušné útoky Ukrajina v odvetě za neustávající ruské nálety na její území. Incident se stal krátce před pátečními oslavami Dne vítězství, na který se v Moskvě tradičně chystá vojenská přehlídka.

Podle kanálu Mash bezpilotní letoun prorazil stěny tří místností na 36. patře. Lidé na místě řekli, že část fasády se zřítila na auta pod domem. Kanál Astra uvádí, že zasažená budova je od Kremlu vzdálená asi šest kilometrů. (Moskva, Rusko, 4. května 2026)Foto: AP
Sobjanin o útoku na telegramu informoval okolo 01:45 místního času (0:45 SELČ). Dron narazil do výškové budovy, která je součástí moderního komplexu v západní části Moskvy ve čtvrti Ramenki. V této části Moskvy sídlí velvyslanectví různých zemí, například německá ambasáda je podle agentury DPA od zasaženého domu asi kilometr. Podle kanálu Mash bezpilotní letoun prorazil stěny tří místností na 36. patře. Lidé na místě řekli, že část fasády se zřítila na auta pod domem. Kanál Astra uvádí, že zasažená budova je od Kremlu vzdálená asi šest kilometrů.

V jeho blízkosti na Rudém náměstí se v pátek bude konat vojenská přehlídka při příležitosti 81. výročí vítězství někdejšího Sovětského svazu nad nacistickým Německem. Letos ale poprvé za téměř dvě desetiletí a poprvé od začátku ruské invaze na Ukrajinu nebude na přehlídce vojenská technika. Ministerstvo obrany minulý týden bez dalšího vysvětlení oznámilo, že to je „v souvislosti se současnou operační situací“.

Necelé tři hodiny po útoku v Ramenkách Sobjanin oznámil, že protivzdušná obrana zneškodnila dva bezpilotní letouny letící na Moskvu. Starosta pravidelně informuje o dronech blížících se k metropoli, píše ruskojazyčný servis BBC. V samotném hlavním městě se dronové útoky stávaly v prvních letech ruské invaze na Ukrajinu. Loni v říjnu ukrajinský dron zasáhl byt ve výškové budově v Krasnogorsku, který leží asi 20 kilometrů od centra Moskvy. Několik lidí tehdy utrpělo zranění.

BBC po pondělním útoku citovala ženu ze sousedství zasaženého domu. „Zrovna dnes jsem si myslela: No ne, k nám nedoletí,“ řekla. „Všem jsem říkala, že to naši čtvrť nezasáhne,“ uvedla také.

Rusko útočnou válku proti Ukrajině vede od února 2022. Kromě bojů na frontě nad ukrajinské území každodenně posílá stovky dronů, které často útočí na civilní infrastrukturu nebo energetické objekty. Umírají kvůli tomu lidé, další mají zranění a psychická traumata. Ukrajinská armáda podniká odvetné údery, které podle ní směřují na ruskou vojenskou a ropnou infrastrukturu. I při nich někdy umírají civilisté, je jich ale podle dostupných údajů výrazně méně než na Ukrajině.

Ruská protivzdušná obrana během noci zneškodnila 117 ukrajinských bezpilotních letounů, informovalo ministerstvo obrany. Sestřelovala je v různých oblastech v západní části Ruska a v moskevském regionu, což je neoficiální označení pro Moskvu a Moskevskou oblast.

