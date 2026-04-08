Tajemní tvůrci Lego propagandy z Íránu: Kdo se skrývá za úspěšným virálem?

Jeden z klipů ukazuje Trumpa jak si prohlíží fotografie sebe a Netanjahua v spisech Jeffreyho Epsteina a poté rozptýlí pozornost odpálením rakety. Video: Explosive News
Nenápadný íránský projekt se během několika týdnů proměnil v globální fenomén. Propagandistická videa vytvořená umělou inteligencí ve stylu stavebnice Lego sbírají miliony zhlédnutí, šíří se napříč sociálními sítěmi a ukazují, jak rychle může „slopaganda“ proměnit vážný geopolitický konflikt ve virální digitální obsah.
Youtubový kanál Akhbar Enfejari, známý jako Explosive News, začal loni publikovat politicky laděná videa s výrazně protizápadním tónem. Mladý Íránec komentoval dění na Blízkém východě v influencerovském stylu, ale jeho obsah zůstával bez většího ohlasu a sledovanost se pohybovala jen ve stovkách.
Zlom přišel letos v únoru. Kanál začal vytvářet animovaná videa generovaná umělou inteligencí ve stylu stavebnice Lego, v nichž karikovaní světoví lídři a plastové rakety komentují konflikt mezi USA a Íránem. Absurdní vizuální styl v kombinaci s ostrou politickou rétorikou rychle zaujal, klipy začaly sbírat miliony zhlédnutí a šířit se napříč sociálními sítěmi. Byly sdíleny íránskými vládními účty, propagovány ruskými státními médii a kooptovány protestujícími z hnutí No Kings pro jejich okázalou protitrumpovskou symboliku.
Videím dominuje jednoduché, často provokativní sdělení. Postavičky z Lega oslavují raketové útoky, objevují se konspirační motivy i parodické scény s Donaldem Trumpem a Benjaminem Netanjahuem. Vážná témata mezinárodního konfliktu se zde mísí s téměř absurdní, infantilní estetikou.
Podle některých informací může mít projekt vazby na íránský režim. Některá videa byla zveřejněna serverem Tasnim News, který je napojen na íránské Islámské revoluční gardy. Jiná vyjádření ho označují za anonymní studentský mediální tým, který tvrdí, že pracuje z přesvědčení a reaguje na bombardování íránských cílů. Tvůrci uvádějí, že dvouminutové video dokážou pomocí umělé inteligence připravit přibližně za 24 hodin.
Úspěch těchto videí zapadá do širšího trendu označovaného jako „slopaganda“ – neobratná a často neúmyslně směšná propagandistická sdělení, v poslední době hojně generovaná umělou inteligencí. Slopaganda se taky rychle stala novým esperantem mezinárodních konfliktů.
Minulý víkend však YouTube a Instagram účty Explosive News náhle zrušily kvůli porušení pravidel proti spamu a klamavým praktikám. Skupina se následně přesunula na Telegram, začala publikovat v angličtině a přejmenovala se na Explosive Media. Zveřejnila také upoutávku na další video s novými provokativními motivy a naznačila, že plánuje rozšiřovat produkci do větších a ambicióznějších formátů.