"Tahle vláda je vyřízená." Bavorský premiér chce předčasné volby po vzoru Francie

Bavorský premiér Markus Söder požaduje v Německu vypsání předčasných parlamentních voleb po vzoru Francie, vláda sociálnědemokratického kancléře Olafa Scholze podle něj v eurovolbách přišla o mandát.

Představitelé vítězné konzervativní unie CDU/CSU už v neděli večer po zveřejnění odhadů vyzvali Scholze, aby ve Spolkovém sněmu požádal o důvěru. Sociální demokracie (SPD) se za kancléře postavila, ve straně se ale hovoří o potřebě změn.

"Tahle vláda je v zásadě vyřízená," řekl v pondělí v televizi n-tv Söder, který je zároveň předsedou Křesťansko-sociální unie (CSU), bavorské sestry celoněmecké Křesťanskodemokratické unie (CDU). Podle bavorského premiéra je nutné postupovat podobně jako ve Francii, kde prezident Emmanuel Macron v reakci na jasnou porážku své strany oznámil, že rozpouští Národní shromáždění a vypisuje nové volby.

"Naše země potřebuje nový start. Vládní koalice už žádný mandát nemá, už nemá důvěru obyvatel. Proto by měly být co nejdříve nové volby," uvedl Söder.

Místopředseda poslanecké frakce SPD Achim Post označil špatný výsledek strany, která skončila až třetí za pravicově populistickou Alternativou pro Německo (AfD), za varovný signál. "Čísla nelžou, spolková vláda se musí výrazně zlepšit," řekl veřejnoprávní stanici WDR5. "Nejsme vůbec spokojení," poznamenal.

Post zároveň řekl, že SPD nemá personální problém s kancléřem a že vyhlášení předčasných voleb by bylo laciným bodem. S Scholzem chce Post dále pokračovat, a to i do nadcházejících řádných spolkových voleb, které se budou v Německu konat za rok na podzim. "Bude kancléřským kandidátem a jsem si jistý, že se stane také kancléřem," dodal.

Pochybnosti nad Scholzovou budoucností se ale neozývají jen z řad konzervativců, ale také od koaličních Zelených. Představitel ekologické strany Anton Hofreiter v rozhovoru s n-tv kancléře kritizoval za volební debakl vládních stran a prohlásil, že SPD sama si musí rozhodnout, zda je Scholz stále ještě tím správným člověkem. Hofreiter se ale vyslovil proti předčasným volbám, neboť by to podle něj jen pomohlo populistickým stranám, jako je AfD.

Už v neděli se za kancléře postavila spolupředsedkyně SPD Saskia Eskenová, podle které by měl zůstat v čele německé vlády. "Má naši plnou důvěru. SPD stojí při sobě," řekla.