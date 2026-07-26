Tahle akce se neměla konat, zuří Zelenskyj. „Všem jsme to říkali alespoň tisíckrát“

Za podmínek totální války musí organizátoři takových událostí nést osobní odpovědnost, napsal šéf prezidentské kancléře Kyrylo Budanov po ruském útoku na vojenskou výstavu nedaleko Kyjeva. Na místo, kde se k praktické demonstraci rušiček, radarů a dronů sešli špičkoví ukrajinští konstruktéři, zbrojaři a zahraniční hosté, dopadly dvě ruské rakety. Útok si vyžádal 10 mrtvých a 100 zraněných.
„Všem bylo tisíckrát řečeno, že za takových válečných podmínek a s takovým nepřítelem je naprosto nemožné pořádat jakékoli výstavy zbraní,“ prohlásil ukrajinský prezident. Generální prokurátor Ruslan Kravčenko v pátek uvedl, že v této věci zahajuje trestní stíhání. „Tato lekce bohužel není první, ale má se stát konečně poslední,“ dodal Budanov.
Zasažen byl soukromý prostor v obci Kapitanivka nedaleko Buči, zhruba 30 kilometrů od centra Kyjeva. Akci organizovala soukromá asociace výrobců bezpilotních systémů ARMADA. Pořadatelé tvrdí, že přesné souřadnice akce nebyly nikde veřejně dostupné a účastníci je dostali až po přísné prověrce v uzavřených kanálech. Spekuluje se však o tom, že Rusko mělo na místě informátora nebo došlo k masivnímu úniku dat.
Polské ministerstvo zahraničí potvrdilo, že při útoku zahynul také zástupce polské zbrojovky (nebyl to polský občan, ale zaměstnanec tamní firmy z obranného sektoru).
Událost okamžitě vyvolala na Ukrajině obrovský skandál. Všichni se ptají, jak mohl někdo uprostřed války zorganizovat masovou akci armádních specialistů na otevřeném prostranství a v dosahu ruských balistických raket.
Nešlo přitom o první podobné selhání. Když Budanov psal, že „tato lekce není bohužel první“, narážel tím na sérii fatálních selhání, kterých se ukrajinské velení a různé organizace dopustily už v minulosti.
K nejtragičtější situaci došlo v listopadu 2023, kdy velení 128. zakarpatské brigády shromáždilo desítky svých vojáků a důstojníků v jedné z vesnic blízko frontové linie, aby jim na slavnostním nástupu předalo vyznamenání u příležitosti Dne dělostřelectva. Vojáci však na otevřeném prostranství museli na opozdilé velitele čekat, čehož si všiml ruský průzkumný dron.
Rusové na shromáždění okamžitě odpálili balistickou raketu Iskander, která na místě zabila přes dvacet zkušených vojáků a vysokých důstojníků a desítky dalších zranila. Tato tragédie tehdy otřásla celou Ukrajinou, vedla k odvolání velitele brigády a prezident Zelenskyj po ní sliboval tvrdé tresty a ujišťoval veřejnost, že se podobná nedbalost již nikdy nebude opakovat.
Nově jmenovaný velitel ukrajinské armády generálmajor Mychajlo Drapatyj dokonce loni v létě rezignoval na funkci velitele Pozemních sil Ukrajiny po ruském útoku na výcvikový tábor v Dněpropetrovské oblasti, kde zahynulo nejméně 12 mladých rekrutů. Ačkoliv tragédii přímo nezavinil, Drapatyj přijal plnou morální odpovědnost za životy mužů pod svým velením a složil funkci, což mu v armádě i u veřejnosti vyneslo obrovský respekt.
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