Kamarád Joe je obyčejný člověk, Trumpa porazí. Byli jsme v domě, kde vyrůstal Biden

Ve svých čtyřiaosmdesáti letech tráví Anne Kearnsová z města Scranton v americké Pensylvánii už většinu večerů doma. Raději si čte, než že by vysedávala před televizí. Tento týden se bude ale hned dva dny za sebou, ve středu a ve čtvrtek, dívat. V Miami na Floridě se budou konat první debaty demokratických kandidátů do prezidentských voleb v roce 2020. A paní Anne má jasného favorita, svého přítele Joea Bidena.

Scranton, USA (od našeho zpravodaje) - Jde o nejpočetnější pole demokratických kandidátů v moderní historii USA. Pořádající Demokratický národní výbor (DNC) je musel pro debatu rozdělit do dvou skupin, na dva večery po deseti kandidátech, a ani tak se na všechny nedostalo. Demokratický peleton má nyní celkem 24 účastníků.

"Bude to pro něho tvrdé. Obávám se, že všichni ostatní na něj budou útočit. Ale Joe má nejvíce politických zkušeností, na rozdíl od většiny z nich právě i s televizním debatami," předpovídá Anne Kearnsová to, o čem předem psali i američtí komentátoři.

Bývalý americký viceprezident a dlouholetý senátor Joe Biden, který v tuto chvíli mezi demokraty jasně vede v průzkumech a v hypotetickém souboji by nyní porazil i Donalda Trumpa, bude terčem soustředěného útoku svých spolustraníků.

Když paní Anne říká jen "Joe", tak to není familiérní označení, kterým by si Bidena o své vůli přivlastňovala. S Joem Bidenem se skutečně dobře znají, paní Anne ho považuje za svého přítele. Opakovaně ji navštěvuje, zatím naposledy se u ní doma stavil letos v dubnu. U ní doma, kde on kdysi žil a nyní tu je paní Anne.

Joe Biden se ve Scrantonu v roce 1942 narodil a až do deseti let zde vyrůstal.

Mezi místními jsou stále jeho kamarádi z dětství - spolužáci ze základky, katolické školy Sv. Pavla. V jednopatrovém rodinném domku ve čtvrti Green Rigde, kde dnes bydlí paní Anne, jako kluk u kuchyňského stolu poslouchal, jak jeho dědeček s irským zápalem debatuje o politice.

"Joe je stále úplně obyčejný člověk jako my. Když se sem vrátí, každý ho chce pozdravit. A všichni si teď přejí, aby se stal prezidentem," říká paní Anne a listuje albem fotek z četných Bidenových návštěv.

Ostřelování z obou stran

K případnému vítězství je ale ještě hodně dlouhá cesta. Nejdříve by Biden musel potvrdit svoji současnou roli favorita mezi demokraty a příští rok na jaře vyhrát primárky. První televizní debata je přitom jen startovním výstřelem celého dlouhého předvolebního běhu.

Ve čtvrtek bude Biden stát na pódiu ve středu skupiny, kde bude mít po levé ruce senátora z Vermontu Bernieho Sanderse. Ten Bidena kritizuje, že v roce 2003 souhlasil s válkou v Iráku nebo že podporoval volně-tržní dohody Baracka Obamy.

A obecně Sanders staví do kontrastu Bidenovy středové pozice se svými vlastními, liberálně-levicovými programovými návrhy, jako je v prvé řadě "evropský" systém všeobecného zdravotního zabezpečení garantovaného státem.

Jiný kontrast bude mít sedmašedesátiletý Biden na debatní scéně po pravé ruce, kde bude stát o čtyřicet let mladší starosta města South Bend z Indiany Pete Buttigieg. Ten je kromě jiného prvním gayem, který se takto vážně uchází o úřad prezidenta. Vedle Bidena to ale bude především jeho mládí, které bude svádět k otázce, zda Biden už není za zenitem. Zda není na prezidenta už starý.

"Mně je 84 let, takže bych těžko mohla říkat, že je Joe starý," usmívá se Anne Kearnsová. "Různí lidé stárnou v různém věku a Joe má mnohem více elánu a entuziasmu než řada mých známých, kteří jsou o dost mladší," dodává.

28 lidí v Bílém domě

S manželem se do domku nastěhovali v roce 1961 a vychovali šest dětí, v rodině je už šestnáct vnoučat. Při jedné příležitosti, když se Biden dozvěděl, že Anne ještě nebyla v Bílém domě, se rozhodl, že se to musí okamžitě napravit.

"A za tři týdny jsme tam byli, celá rodina, celkem nás bylo 28," dokončuje Anne Kearnsová historku. A na rozloučenou ještě přidá hádanku.

Když ještě učila architekturu na místní katolické škole Marywood University, měla na začátku 90. let i hostujícího studenta z Prahy. "Byl moc dobrý, chytrý, jmenoval se Jan, ale už nevím, jak dál," popisuje. Prý by ráda věděla, jak se jejímu oblíbenému českému studentovi dál vedlo.

Slova paní Anne o tom, že tady by si všichni přáli Bidenovo vítězství, se ve čtvrti Green Ridge naplňují na každém kroku. Čtyřicetiletému Chrisi Saundersovi se melou pod rukama čtyři hodně živé děti, ale i on se rád pustí do rozhovoru o Bidenovi.

Jeho matka, kterou přivolá, přinese fotografie z Bidenových návštěv. "Nejezdí sem jen kvůli politice, ale protože se sem vrací jako domů. Třeba na svatého Patrika nebo na oslavy Dne nezávislosti tady často byl," říká Carol Saundersová.

Na otázku, zda věří, že Biden by mohl porazit Trumpa, se paní Carol nadechne a řekne: "Doufám, doufám, doufám." Je v tom cítit obrovské přání, velká naděje, ale i náznak nejistoty.

Vyhraje znovu Trump?

Pro stopu nejistoty je v tomto koutu Pensylvánie dobrý důvod. Přímo ve Scrantonu, osmdesátitisícovém městě, kde jsou lidé zaměstnáni ve službách, zdravotnictví či v cestovním ruchu, Hillary Clintonová v roce 2016 vyhrála a žádný problém by tady jistě neměl ani Biden.

Směrem na jih Scranton přechází v předměstí a venkov, odkud na konci minulého století odešly výrobní provozy a s nimi i pracovní místa. A ve volbách v roce 2016 tu bylo všechno jinak.

Donald Trump tam vyhrál, když na jeho stranu přešla řada bývalých demokratických voličů. Jako první republikán od roku 1988 získal i celý stát Pensylvánie, což pak Trumpa (společně s vítězstvím v Michiganu a Wisconsinu) přivedlo do Bílého domu.

Může se to opakovat? Čtyřicetiletá Dishita Bhekselová věří, že ano. V menším nákupním centru na jižním okraji města má na starosti obchod s pivem. Stejně jako v roce 2016 bude v roce 2020 znovu volit Trumpa a ve svém okolí prý nezná nikoho, kdo by se od Trumpa odvrátil.

Jejím hlavním motivem pro hlas Trumpovi byl a je strach z ilegální imigrace, kterou Trump slíbil rázně potlačit. Ona sama se do USA vdala z Indie, americké občanství má od roku 2009.

"A s Trumpem jsem i jinak spokojená, je vidět, že lidé mají více peněz," tvrdí paní Dishita, že v posledním roce jim v obchodě stouply tržby. A Biden? "Už tam byl moc dlouho, moc dlouho byl politik," říká.

To, co o pár kilometrů dál, v Bidenově rodné čtvrti Green Ridge, považují lidé ze jeho přednost, je pro voličku Trumpa naopak zdroj nedůvěry.

Nejlepší je z Ameriky

Český novinář nemá co mluvit americkým voličům do jejich politických preferencí - ani paní Anne Kearsnové, která dá svůj hlas Bidenovi, ani Trumpově příznivkyni Dishitě Bhekselové. Je to jejich země, jejich volba.

Když si ale paní Dishita ve svém krámku stoupne ke krabicím s pivem Miller Lite a hrdě tvrdí, že americké pivo je nejlepší na světě, musí se ozvat.

"Ne, paní Dishito, i kdyby to říkal Trump, tak to není pravda." Dishita Bhekselová smířlivě pokrčí rameny. Možná i proto, že co se týče piva, Donald Trump - jako přísný abstinent - asi ani pro ni autoritou není. I když jinak na něj nedá dopustit.

Video: Uchovejme Ameriku velkou. Trump zahájil kampaň za své znovuzvolení