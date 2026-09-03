Tady verbíři nepochodí. Rusové se postavili Putinovým odvodům, ulice střeží domobrana

Střídají se po směnách a nepřetržitě střeží ulice své obce. Obyvatelé ruského Bašmakova v Penzenské oblasti organizují sousedské hlídky, které mají zabránit násilným únosům mužů na ukrajinskou frontu. Do neobvyklé iniciativy proti praktikám vojenských verbířů se zapojilo už přibližně 250 obyvatel.
Podle místních v Bašmakově v poslední době přibývá případů, kdy jsou muži nedobrovolně odváděni do náborových kanceláří, kde mají podepsat kontrakt s ruskou armádou. Ze svědectví, která získalo Rádio Svobodná Evropa / Rádio Svoboda (RFE/RL), vyplývá, že náboráři se při tom obvykle nezdráhají použít výhrůžky, lži ani násilí.
Jeden takový případ se měl odehrát 23. července, když k domu zaměstnance bezpečnostní agentury Sergeje Tepljakova přišli dva muži v civilu, kteří se představili jako policisté a požadovali, aby jim ukázal pas.
Když Tepljakov přivolal skutečné strážníky, muži ho podle jeho slov chytili a pokusili se ho dostat do auta. Pustili ho až ve chvíli, kdy na místo přišel jeho syn a začal celou situaci natáčet.
Hned následující den měl podobnou zkušenost další obyvatel devítitisícového města Alexej Denisenko. Toho měli neznámí únosci naložit do auta během výkonu veřejně prospěšných prací s výhrůžkou, že pokud odmítne, „bude to pro něj horší“. Denisenka nakonec zachránila až jeho sestra, která auto dostihla a vynutila si jeho propuštění.
Obyvatelé vzali obranu do vlastních rukou
I kvůli těmto incidentům se obyvatelé Bašmakova rozhodli zorganizovat přes sociální síť VKontakte a vytvořili hlídky, které 24 hodin denně střeží ulice města.
„K hlídce jsem se přidala téměř okamžitě. Všechno vzniklo spontánně,“ řekla RFE/RL obyvatelka Bašmakova Galina. Dodala, že se k hlídkám už připojilo zhruba 250 lidí.
Podle místních je nejúčinnější zasáhnout proti verbířům co nejdříve, ještě než jsou muži odvezeni na policejní stanici nebo do náborového střediska. Jakmile se tam dostanou, bývá už většinou pozdě.
Hlídky takto měly zabránit odvozu nejméně šesti lidí. Obyvatelé uvedli, že vozidla použitá při některých incidentech patřila místním státním institucím, což podle nich naznačuje zapojení úřadů.
Podle RFE/RL skončili po případech Tepljakova a Denisenka nejméně dva muži z Bašmakova v náborovém středisku v Penze. Místní tvrdí, že tam na ně byl vyvíjen nátlak, aby podepsali kontrakty s ruskou armádou. Jeden z nich měl být navíc podle svědků vystaven výhrůžkám trestním stíháním kvůli dluhům.
Mobilizace je pro Putina risk, potřebuje ale vojáky
Praktiky z Bašmakova nejsou ojedinělé a podobná svědectví se objevují i v dalších ruských regionech, kde se verbíři snaží získat muže na ukrajinskou frontu. Ruské síly na Ukrajině postupují jen velmi pomalu a za cenu obrovských lidských ztrát.
Washingtonské Centrum pro strategická a mezinárodní studia (CSIS) začátkem léta odhadlo, že Rusko od začátku invaze utrpělo 1,4 milionu obětí, z toho až 450 tisíc padlých vojáků.
Vyhlášení nové oficiální mobilizace by však pro Vladimira Putina představovalo politické riziko, zvláště před parlamentními volbami, které jsou naplánovány na 18. až 20. září. Kreml se proto snaží jakékoliv obavy rozptýlit.
„To je naprostý nesmysl. Jedná se o informační útok na Rusko,“ přerušil tento týden Putin novináře ještě předtím, než stačil dokončit otázku týkající se mobilizace.
Od začátku invaze vyhlásil Putin jedinou mobilizaci v září 2022. Ačkoliv ji označil za „částečnou,“ vyvolala tehdy v zemi paniku a vedla k útěku stovek tisíc lidí do zahraničí.
Moskva se proto od té doby oficiálním odvodům vyhýbá a k doplňování svých jednotek využívá celou řadu dalších metod – od lukrativních finančních odměn až po použití násilí a výhrůžek.
Některé regiony letos také navýšily náborové bonusy, které přitom o rok dříve snížily. Vojákům navíc stát v květnu nabídl další bonus v podobě odpouštění dluhů až do výše 10 milionů rublů.
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