Tady vědí, co Rusko dokáže. Tři země opevňují hranice a cvičí obyvatelstvo

Pobaltské státy opevňují hranice, cvičí civilisty, nakupují zbraně a učí se od Ukrajiny. Hrozbou však není jen Moskva. V Pobaltí sílí obava, že Spojené státy ve chvíli nouze nepřijdou na pomoc a slib NATO, že útok na jednoho znamená útok na všechny, přestane platit.
Novinář amerického listu The Atlantic Isaac Becker jednoho letního večera v litevské vesnici Bezdonys sledoval ozbrojené dobrovolníky při útoku na nádraží obsazené cvičným nepřítelem. Jedna skupina protivníka držela pod palbou, druhá postupovala vpřed. Medici mezitím odnášeli raněné.
Bojovníci patřili k Litevskému střeleckému svazu, státem podporované organizaci se zhruba 20 000 členy. V běžném životě pracují jako učitelé, ekonomové, obchodníci či studenti. Pokud by došlo na nejhorší, převzali by téměř vojenské úkoly. Předávali by informace armádě, přepadali ruské jednotky a prováděli sabotáže.
Pro Litvu, Lotyšsko a Estonsko není válka s Ruskem abstraktní hrozbou. Všechny tři země mají s moskevskou nadvládou trpké zkušenosti. V roce 1940 je anektoval Sovětský svaz a následovaly represe ze strany policie NKVD, deportace a masové popravy. Nezávislost získaly zpět až při rozpadu SSSR v roce 1991.
Dnes se k obavám z Ruska přidává nejistota kolem Spojených států. Trumpova administrativa opakovaně zpochybňuje význam NATO a americké závazky vůči evropským spojencům. Pentagon navíc oznámil další omezení americké vojenské přítomnosti v Evropě.
Pobaltí nehraje do karet ani geografie. Litva sousedí s Běloruskem a silně militarizovanou ruskou exklávou Kaliningrad. Hlavní město Vilnius leží jen asi 30 kilometrů od běloruské hranice. Na jihu se nachází úzký Suvalský koridor, který spojuje Litvu s Polskem a zbytkem NATO. Pokud by ho Rusko či Bělorusko přerušily, pobaltské státy by po souši zůstaly prakticky odříznuté.
Rusko navíc nemusí zahájit invazi v rozsahu války na Ukrajině. Mnohem nebezpečnější může být rychlý a omezený územní zisk. NATO by pak muselo rozhodnout, zda stojí osvobození několika desítek kilometrů území za riziko války s jadernou mocností. Právě takový scénář by mohl skutečně otestovat jednotu aliance.
Pobaltské země už dnes čelí kybernetickým útokům, rušení GPS, sabotážím a dezinformačním operacím. V případě krize by Rusko mohlo všechny tyto prostředky kombinovat s konvenčním vojenským tlakem.
Pobaltské státy proto mění hranice v obranné zóny. Kopou protitankové příkopy, instalují senzory a staví betonové překážky známé jako dračí zuby. Podobně postupují Polsko a Finsko. Všech pět zemí také odstoupilo od Ottawské úmluvy, zakazující protipěchotní miny.
Miny, opevnění, bažiny, jezera a mokřady mají jediný úkol: co nejvíce zpomalit invazní armádu.
Pobaltí totiž nemá strategickou hloubku, jakou disponují například Ukrajina nebo Polsko. Země jsou příliš malé a nemohou si dovolit ztratit klíčová města během prvních dní války. Litva proto dokonce plánuje obnovovat některé mokřady a lesy u hranic, aby ruským obrněncům zkomplikovala postup.
Samotná obrana však nestačí. Všechny tři země si objednaly americké raketomety HIMARS, které se osvědčily na Ukrajině. Střely ATACMS vystřelované z HIMARS mají dosah kolem 300 kilometrů. Estonsko by tak mohlo zasáhnout cíle v okolí Petrohradu, Litva zase klíčovou vojenskou infrastrukturu v Kaliningradské oblasti.
Mimořádnou roli budou hrát také drony. Pobaltští důstojníci pečlivě sledují zkušenosti z Ukrajiny. Levné FPV drony, nepřetržitý průzkum, umělá inteligence a rychlé inovace podle nich mohou alespoň částečně vyrovnat nedostatek vojáků.
Litva proto učí své vojáky drony nejen ovládat, ale také stavět, opravovat a upravovat. Litevští důstojníci pravidelně jezdí na Ukrajinu a sbírají zkušenosti přímo od jednotek na frontě.
Na válku se připravují i civilisté. Nemocnice mají krizové plány, města nacvičují evakuace a dobrovolníci cvičí společně s armádou. Estonsko zase využívá svou silnou technologickou scénu k budování kybernetické obrany.
Právě Estonsko zažilo tvrdé varování už v roce 2007, kdy rozsáhlý kybernetický útok ochromil státní i komerční systémy. Tallinn následně výrazně posílil kybernetickou bezpečnost a dnes v této oblasti patří mezi nejlépe připravené země NATO.
Změnila se také strategie samotné aliance. Dříve NATO počítalo s možností, že Rusko část Pobaltí obsadí a spojenecké jednotky území později dobudou zpět. Po zkušenostech z Ukrajiny pobaltské vlády tento koncept odmítly. Dnes chtějí nepřítele zastavit už od prvních hodin invaze.
Tomu odpovídá i posilování aliančních jednotek. Německo buduje v Litvě 45. tankovou brigádu s přibližně 5000 vojáky. Kanada vede mnohonárodní síly v Lotyšsku a Británie hraje podobnou roli v Estonsku. V regionu působí tisíce dalších aliančních vojáků.
Rusko však disponuje výrazně většími lidskými zdroji a v severozápadních oblastech buduje novou vojenskou infrastrukturu. Velkou část jeho schopných pozemních sil sice stále váže válka na Ukrajině, pobaltské státy ale nepočítají s tím, že to bude trvat navždy.
Evropa navíc stále nedokáže plně nahradit některé americké schopnosti. Jde především o satelitní průzkum, strategickou logistiku, zpravodajství, dálkové údery a rozsáhlou vzdušnou podporu. Litva proto cvičí i scénáře, ve kterých Američané dorazí pozdě. Nebo vůbec.
Případná válka by se neomezila na pevninu. Baltské moře by se rychle změnilo v další bojiště. Klíčovou roli by sehrál švédský ostrov Gotland. NATO by z něj mohlo vysílat letadla, odpalovat rakety a narušovat ruské zásobovací trasy. Švédsko proto na ostrově obnovuje vojenskou přítomnost. Někteří velitelé Gotland označují za „nepotopitelnou letadlovou loď“.
Jeho význam si uvědomuje i Moskva. Rusko by v případě války mohlo útočit na přístavy, vojenské základny, lodní dopravu i podmořské kabely.
Na závěr článku autor podotýká: „Všechny tři baltské země spoléhaly na americký bezpečnostní řád. Americké vojáky chtějí po svém boku a NATO stále považují za základ své obrany. Ale už nevěří, že je samotný slib jeden za všechny, všichni za jednoho ochrání. Proto kopou příkopy, cvičí civilisty, kupují rakety, připravují nemocnice i kybernetické jednotky. A především studují vše, co jim může nabídnout Ukrajina.“
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