Míříte v zimě za teplem? Tato pravidla platí v nejoblíbenějších destinacích

Spojené arabské emiráty: Dubaj nebo Abú Dhabí

Spojené arabské emiráty (SAE) hodnotí tuzemské ministerstvo zdravotnictví jako stát s mírným rizikem nákazy covidem-19. Tamní úřady za poslední týden zaznamenaly necelých 19 nově nakažených v přepočtu na sto tisíc obyvatel (v Česku je obdobný ukazatel nyní na hodnotě 563). Plně naočkováno je v SAE víc než 91 procent obyvatel.

Průměrná teplota v Dubaji a Abú Dhabí je v prosinci a lednu asi 30 stupňů, turisty sem lákají písečné pláže, luxusní hotely, restaurace i nákupní střediska. V současnosti v Dubaji stále probíhá také světová výstava Expo 2020, na které má vlastní pavilon i Česko. Nachází se tu i nejvyšší budova světa, mrakodrap Burdž Chalífa (na obrázku).

Do Dubaje čeští občané mohou s PCR testem ne starším než 72 hodin, děti do 12 let mají výjimku. Potvrzení musí být v tištěné nebo digitální podobě a anglickém nebo arabském jazyce. Další pravidla si jednotlivé emiráty určují samy, například v Abú Dhabí se liší počet nutných testů pro očkované a neočkované cestující, platí zde povinnost se registrovat a používat speciální mobilní aplikaci. "Doporučujeme všem cestujícím sledovat platná vládní opatření - která podléhají častým změnám - a ujasnit si podmínky u letecké společnosti a cestovní kanceláře. Informace pro cesty do, z a skrz SAE jsou uvedeny na stránkách vládních leteckých společností Etihad a Emirates," píše na svém webu tuzemské ministerstvo zahraničí.

Česká diplomacie rovněž důrazně varuje před vysokými pokutami za nedodržování jakýchkoliv platných omezení.