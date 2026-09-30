Přeskočit na obsah
Benative
30. 9. Jeroným
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

„Tady papež.“ Lev XIV. si z kokpitu zavolal s piloty stíhaček a požehnal jim

Papež v kokpitu Air France. Lev XIV. si popovídal s piloty Rafale a požehnal jim

Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Papež Lev XIV. je fanouškem letadel, aut a techniky. Při přeletu z Lurd do Met proto nezůstal jen na svém sedadle, ale zamířil rovnou do kokpitu letounu A321. A když kolem jeho letadla prolétly dvě doprovodné francouzské stíhačky Rafale, vzal do ruky mikrofon a oslovil jejich piloty.

Reklama
V pondělí ráno strávil 71letý papež a letecký nadšenec přibližně 30 minut v kokpitu letadla společnosti Air France, které ho přepravilo z jihozápadního města Lurdy do Met.
V pondělí ráno strávil 71letý papež a letecký nadšenec přibližně 30 minut v kokpitu letadla společnosti Air France, které ho přepravilo z jihozápadního města Lurdy do Met.Foto: Air France

„Svatý otec byl v kokpitu po celou dobu letu Lurdy–Mety,“ uvedl druhý pilot Eric Marguerite.

Papež si s posádkou neformálně povídal. Podle Marguerita se brzy ukázalo, že letectví je pro něj víc než jen okrajový zájem. „Má velkou vášeň pro letectví, auta a mechaniku obecně,“ řekl.

Pope Leo visits France
„Svatý otec byl v kokpitu po celou dobu letu Lurdy–Mety,“ uvedl druhý pilot Eric Marguerite. S papežem si posádka povídala neformálně a brzy zjistila, že letectví je mu skutečně blízké.Foto: Simone Risoluti

Pak přišel neobvyklý moment. Letadlo Air France A321 se Svatým otcem doprovázely dvě francouzské stíhačky Rafale. Posádka předala papeži Lvovi XIV. mikrofon a papež promluvil přímo k vojenským pilotům.

„Předali jsme mikrofon Svatému otci, který promluvil k pilotům Rafale,“ popsal Marguerite příběh pro agenturu AFP.

Reklama
Reklama

Papež jim požehnal. A nejen jim.

„Požehnal pilotům a všem vojákům, kteří pracují na ochraně lidí a prosazování míru po celém světě,“ dodal pilot Air France.

Papež požehnal pilotům doprovodných stíhaček Rafale.
Papež požehnal pilotům doprovodných stíhaček Rafale.Foto: Air France

Neobvyklý zážitek ocenil také palubní personál. „Po všem pečlivém plánování, které tento let zahrnovalo, bylo přijetí požehnání od papeže osobně jedinečným okamžikem,“ řekla letuška Landee Van Keekenová.

Čtyřdenní návštěva Francie tak pro Lva XIV. skončila ve velkém stylu. Setkal se s davy věřících, požehnal dětem, sloužil velkou mši v Paříži a promluvil k mladým lidem na zaplněném Stade de France.

Reklama
Reklama
Související
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Nejnovější videa
Další videa
Reklama
Reklama
Reklama