„Tady papež.“ Lev XIV. si z kokpitu zavolal s piloty stíhaček a požehnal jim

Papež Lev XIV. je fanouškem letadel, aut a techniky. Při přeletu z Lurd do Met proto nezůstal jen na svém sedadle, ale zamířil rovnou do kokpitu letounu A321. A když kolem jeho letadla prolétly dvě doprovodné francouzské stíhačky Rafale, vzal do ruky mikrofon a oslovil jejich piloty.
„Svatý otec byl v kokpitu po celou dobu letu Lurdy–Mety,“ uvedl druhý pilot Eric Marguerite.
Papež si s posádkou neformálně povídal. Podle Marguerita se brzy ukázalo, že letectví je pro něj víc než jen okrajový zájem. „Má velkou vášeň pro letectví, auta a mechaniku obecně,“ řekl.
Pak přišel neobvyklý moment. Letadlo Air France A321 se Svatým otcem doprovázely dvě francouzské stíhačky Rafale. Posádka předala papeži Lvovi XIV. mikrofon a papež promluvil přímo k vojenským pilotům.
„Předali jsme mikrofon Svatému otci, který promluvil k pilotům Rafale,“ popsal Marguerite příběh pro agenturu AFP.
Papež jim požehnal. A nejen jim.
„Požehnal pilotům a všem vojákům, kteří pracují na ochraně lidí a prosazování míru po celém světě,“ dodal pilot Air France.
Neobvyklý zážitek ocenil také palubní personál. „Po všem pečlivém plánování, které tento let zahrnovalo, bylo přijetí požehnání od papeže osobně jedinečným okamžikem,“ řekla letuška Landee Van Keekenová.
Čtyřdenní návštěva Francie tak pro Lva XIV. skončila ve velkém stylu. Setkal se s davy věřících, požehnal dětem, sloužil velkou mši v Paříži a promluvil k mladým lidem na zaplněném Stade de France.