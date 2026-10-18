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Zahraničí

Tady mají z Ruska strach. „Chceme tu americké vojáky a zaplatíme je,“ vzkazují Trumpovi

Robin Kalousek
Robin Kalousek
Robin Kalousek
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Litva chce na svém území stálou americkou vojenskou základnu. A je ochotná ji zaplatit. Prezident Donald Trump slíbil, že jeho administrativa to zváží. Zatímco Pentagon přehodnocuje rozmístění vojáků v Evropě, Vilnius se snaží zajistit americkou vojenskou přítomnost natrvalo.

Vojáci americké armády na základně Pabrade v Litvě. Na rotační bázi je v zemi umístěno zhruba 1000 vojáků. Litva nyní nabízí pokrýt náklady spojené s permanentním umístěním amerických vojáků v Litvě jako součást strategie proti Rusku. V pozadí je slavný americký raketomet M-142 HIMARS.
Vojáci americké armády na základně Pabrade v Litvě. Na rotační bázi je v zemi umístěno zhruba 1000 vojáků. Litva nyní nabízí pokrýt náklady spojené s permanentním umístěním amerických vojáků v Litvě jako součást strategie proti Rusku. V pozadí je slavný americký raketomet M-142 HIMARS.Foto: Army.mil
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Americký prezident označil Litevce za skvělé lidi a potvrdil, že Washington se návrhem bude zabývat. Litevský premiér Mindaugas Sinkevičius následně na Facebooku oznámil: „Naši partneři musí pouze učinit politické rozhodnutí o trvalém rozmístění jednotek. Litva je připravena uhradit související náklady.“

S myšlenkou stálé americké základny přišel premiér už koncem září v rozhovoru pro agenturu Bloomberg. Inspirovalo ho především Polsko, které rovněž usiluje o trvalou přítomnost amerických jednotek.

Varšava v září obnovila jednání s prezidentem Trumpem a obě strany hlásí pokrok. Polsko už během Trumpova prvního funkčního období navrhlo vybudování americké základny s příznačným názvem Fort Trump. Projekt však dosud nevznikl.

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Američané přitom v Litvě působí už od roku 2019. Pentagon zde udržuje obrněný prapor s přibližně tisícovkou vojáků, kteří se pravidelně střídají. Litevská vláda by nyní chtěla rotační systém nahradit trvalým rozmístěním.

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Diskuse přicházejí v době, kdy Pentagon přehodnocuje americkou vojenskou přítomnost v Evropě. Washington zvažuje přesun části sil do jiných strategických oblastí, především na Blízký východ a do Indo-Pacifiku.

Litva však nespoléhá pouze na Američany. Německo v zemi postupně buduje 45. tankovou brigádu, která zde zůstane natrvalo. Do roku 2027 má dosáhnout plné bojové připravenosti a čítat přibližně 5000 vojáků a civilních zaměstnanců.

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Vilnius zároveň masivně investuje do vlastní armády. Za poslední tři roky nakoupil v USA vojenskou techniku téměř za dvě miliardy eur, tedy přibližně 50 miliard korun. Litva se tak stala největším odběratelem americké vojenské techniky v Pobaltí. Mezi nejvýznamnější akvizice patří například raketomety HIMARS s balistickými raketami ATACMS, které se mimořádně osvědčily na Ukrajině i během americké války s Íránem.

Všechny tři pobaltské státy navíc patří mezi země NATO, které vydávají na obranu největší podíl svého HDP. Litva letos vyčlenila rekordních 5,38 procenta HDP, tedy přibližně 4,8 miliardy eur. Pro rok 2027 počítá se srovnatelnou částkou, která má představovat více než pět procent HDP.

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