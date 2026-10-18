Tady mají z Ruska strach. „Chceme tu americké vojáky a zaplatíme je,“ vzkazují Trumpovi

Litva chce na svém území stálou americkou vojenskou základnu. A je ochotná ji zaplatit. Prezident Donald Trump slíbil, že jeho administrativa to zváží. Zatímco Pentagon přehodnocuje rozmístění vojáků v Evropě, Vilnius se snaží zajistit americkou vojenskou přítomnost natrvalo.
Americký prezident označil Litevce za skvělé lidi a potvrdil, že Washington se návrhem bude zabývat. Litevský premiér Mindaugas Sinkevičius následně na Facebooku oznámil: „Naši partneři musí pouze učinit politické rozhodnutí o trvalém rozmístění jednotek. Litva je připravena uhradit související náklady.“
S myšlenkou stálé americké základny přišel premiér už koncem září v rozhovoru pro agenturu Bloomberg. Inspirovalo ho především Polsko, které rovněž usiluje o trvalou přítomnost amerických jednotek.
Varšava v září obnovila jednání s prezidentem Trumpem a obě strany hlásí pokrok. Polsko už během Trumpova prvního funkčního období navrhlo vybudování americké základny s příznačným názvem Fort Trump. Projekt však dosud nevznikl.
Američané přitom v Litvě působí už od roku 2019. Pentagon zde udržuje obrněný prapor s přibližně tisícovkou vojáků, kteří se pravidelně střídají. Litevská vláda by nyní chtěla rotační systém nahradit trvalým rozmístěním.
Diskuse přicházejí v době, kdy Pentagon přehodnocuje americkou vojenskou přítomnost v Evropě. Washington zvažuje přesun části sil do jiných strategických oblastí, především na Blízký východ a do Indo-Pacifiku.
Litva však nespoléhá pouze na Američany. Německo v zemi postupně buduje 45. tankovou brigádu, která zde zůstane natrvalo. Do roku 2027 má dosáhnout plné bojové připravenosti a čítat přibližně 5000 vojáků a civilních zaměstnanců.
Vilnius zároveň masivně investuje do vlastní armády. Za poslední tři roky nakoupil v USA vojenskou techniku téměř za dvě miliardy eur, tedy přibližně 50 miliard korun. Litva se tak stala největším odběratelem americké vojenské techniky v Pobaltí. Mezi nejvýznamnější akvizice patří například raketomety HIMARS s balistickými raketami ATACMS, které se mimořádně osvědčily na Ukrajině i během americké války s Íránem.
Všechny tři pobaltské státy navíc patří mezi země NATO, které vydávají na obranu největší podíl svého HDP. Litva letos vyčlenila rekordních 5,38 procenta HDP, tedy přibližně 4,8 miliardy eur. Pro rok 2027 počítá se srovnatelnou částkou, která má představovat více než pět procent HDP.
A je to tady zase. Obrana chce tryskáč za stamiliony. Zatím se pokaždé spálila
Dokáže ministr obrany Jaromír Zůna to, co ani s vypětím všech sil před sedmi lety nadvakrát nezvládl jeho předchůdce Lubomír Metnar? Armádní nákupčí si totiž vytyčili (staro)nový cíl. I vzhledem ke stáří a stále větší nespolehlivosti strojů takzvané vládní letky by politikům a menším podnikatelským delegacím chtěli udělat radost nákupem moderního business jetu. O záměru už informovali zbrojaře.
„Nechtěli, abyste to věděli.“ Bobři zničili lesníkům varování před ničivými bobry
Polská média informují o kuriózním případu, ve kterém nad záměrem tamních lesníků zvítězila skupina bobrů. Těm se podařilo zničit ceduli, která návštěvníky upozorňovala právě na škody způsobené bobry a varovala před důsledky jejich ničivé činnosti. „Bobři nechtěli, abyste byli varováni,“ hodnotí incident polští lesníci.
Chcete být rentiérem ještě před důchodem? Správný odchod může ušetřit statisíce
Co když už člověk nechce nebo nemůže pracovat, ale do řádného důchodu mu ještě několik let zbývá? Může být unavený, nemocný nebo jednoduše nemůže najít práci, která by mu dávala smysl. Mnozí v takové situaci sáhnou po předčasném důchodu a trvale si zkrátí penzi. Existuje přitom jiná možnost, kterou zatím využívá poměrně málo lidí: předdůchod.