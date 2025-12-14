"Systematičnost ničení toho místa mě zarazila." Lékaři bez hranic se vrací do Gazy

Magazín
Lékaři bez hranic
Pracovníci Lékařů bez hranic se po několika týdnech vrátili zpátky do města Gaza. Pryč byli zhruba tři týdny, městem totiž proběhla pozemní invaze - ta zasáhla i různá zdravotnická zařízení, což je ale neodradilo. O svých pocitech promluvili na video.
Reklama
"Návrat do práce byl krásný pocit," řekl zdravotník Zaher Okasha, a to i přesto, že na něj čekalo více než šedesát případů. Sám navíc v oblasti přišel o dům. "Dům nebyl jen zdi nebo nábytek. Byl plný vzpomínek, bylo to teplo - bezpečný přístav pro mě, mou ženu i mé dcery."
Reklama
Reklama
Nejnovější videa