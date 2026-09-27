Systém za miliardy nově chrání české nebe. Postrádá ale klíčovou schopnost

Česká armáda právě zavádí nejmodernější systém protivzdušné obrany ve své historii. Za čtyři baterie izraelského systému SPYDER zaplatilo Česko 13,7 miliardy korun. Systém dokáže sestřelovat letadla, vrtulníky, drony i střely s plochou dráhou letu. Česká konfigurace ale postrádá klíčovou schopnost – ochranu proti balistickým raketám. Ty používá Rusko při útocích na Ukrajinu.
Armáda představila kompletní systém o víkendu na Dnech NATO v Ostravě. Ministr obrany Jaromír Zůna oznámil, že SPYDER úspěšně absolvoval vojskové zkoušky a armáda nyní začne čtyři zakoupené baterie integrovat do české protivzdušné obrany. Nová technika nahradí sovětské komplety 2K12 KUB, jejichž konstrukce pochází ze 60. a 70. let.
Česko se stalo první členskou zemí NATO, která systém SPYDER zařazuje do výzbroje. Podle zástupce náčelníka Generálního štábu Petra Čepelky přinese SPYDER proti dosavadním systémům přibližně čtyř- až pětinásobný nárůst schopností.
Obrana proti balistickým střelám ale představuje slabé místo současné české konfigurace. Výrobce Rafael už v roce 2023 oznámil rozšíření rodiny SPYDER o schopnost ničit taktické balistické střely, to ale vyžaduje odpovídající radar, software a modernizované interceptory (rakety). Česká armáda tak nemůže na současný SPYDER spoléhat jako na náhradu specializovaných protibalistických systémů typu Patriot nebo Arrow.
Zůna proto současnou akvizici označil pouze za první krok při budování vícevrstvé protivzdušné obrany. Podle ministra platí, že stát, který chce v případě ohrožení požadovat pomoc od ostatních členů NATO, musí zároveň sám přispívat ke kolektivní obraně. Premiér Andrej Babiš na Dnech NATO doplnil, že vláda zvažuje nákup dalších baterií a modernějších variant systému.
Právě potřebu další vrstvy české obrany zdůrazňuje i bezpečnostní expert Milan Mikulecký. Zavedení SPYDER považuje za významné posílení české protivzdušné obrany, upozorňuje ale, že armáda tuto schopnost získává se značným zpožděním. Vylučuje také možnost, že by Česko problém s balistickými raketami vyřešilo pouze pořízením dalších systémů SPYDER, byť v pokročilejší verzi.
Jako možné varianty zmínil americký Patriot, jihokorejský L-SAM, izraelský David's Sling nebo evropský SAMP/T NG. Při výběru by podle něj neměly rozhodovat pouze technické parametry, ale také cena pořízení, cena životního cyklu, rychlost dodání a doba potřebná k zavedení systému do služby.
Za mimořádně důležitou považuje také schopnost vlastní výroby munice. Česko by podle něj mělo při případném nákupu požadovat závaznou dohodu s výrobcem, která umožní produkovat protiraketové interceptory přímo na českém území. V dlouhém konfliktu totiž nestačí samotné odpalovací zařízení – armáda potřebuje také dostatečné zásoby střel.
O nutnosti protibalistické obrany mluvil minulý týden také premiér Babiš na bezpečnostním summitu IISS v Praze. Válka na Ukrajině podle něj názorně ukazuje, jak obtížné je čelit balistickým střelám. Rusko při útocích používá například rakety Iskander a hypersonické Kinžaly, zatímco Ukrajina disponuje jen omezeným počtem systémů, které je dokážou zachytit.
Evropské státy proto letos začaly hledat společné řešení. Francie, Německo, Británie, Itálie, Nizozemsko, Dánsko, Norsko, Španělsko, Švédsko a Ukrajina založily 13. července v Paříži Integrovanou koalici proti balistickým raketám. Program, který Ukrajina označuje také názvem FREYJA, má propojit evropský vývoj, průmysl a operační zkušenosti s cílem vytvořit společnou architekturu protiraketové obrany. Česko mezi zakládajícími členy nefiguruje.
Český přístup se liší také od sousedního Slovenska. Bratislava objednala šest baterií izraelského systému BARAK MX za zhruba 560 milionů eur (13 miliard korun) a první baterii převzala letos na jaře. Výrobce IAI systém navrhl jako vícevrstvou protivzdušnou a protiraketovou obranu a uvádí mezi jeho cíli také taktické balistické střely. Podle aktuální konfigurace může používat několik typů interceptorů s dosahem od desítek až přibližně do 150 kilometrů.
Mikulecký zároveň upozorňuje ještě na druhou mezeru české protivzdušné obrany – ochranu krátkého dosahu proti dronům. Česko dnes nedisponuje dostatečnou obranou proti malým bezpilotním prostředkům. Právě levné útočné drony přitom válka na Ukrajině proměnila v jednu z nejrozšířenějších hrozeb pro vojáky, infrastrukturu i civilní obyvatelstvo.
Současný stav ale Mikulecký nepřipisuje pouze dnešní nebo předchozí vládě. Podle něj jde především o výsledek dlouhodobého zanedbávání protivzdušné obrany všemi administrativami po roce 1989. Zavedení SPYDER proto českou PVO výrazně posune, samo o sobě však nevyřeší všechny její mezery.
Vedle obrany proti letadlům a střelám s plochou dráhou letu bude Česko muset vybudovat také specializovanou ochranu proti balistickým raketám a podstatně hustší obranu proti dronům.
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