Syrské úřady odhalily pachatele útoků v Damašku, měli vazby na Islámský stát

Za bombovými útoky v Damašku v době návštěvy francouzského prezidenta Emanuela Macrona stojí členové z buňky napojené na teroristickou organizaci Islámský stát (IS). Ve čtvrtek večer to podle agentury AFP oznámily syrské úřady.
Syrský ministr vnitra Anas Chattáb již dříve na síti X informoval, že syrské úřady zadržely teroristickou buňku odpovědnou za útoky, které se staly v úterý ráno u hotelu Four Seasons v syrské metropoli, kde přespal Macron. Neupřesnil však, o jakou skupinu se jednalo.
Šéf syrských bezpečnostních složek v Damašku Ahmad Dalátí později v syrské státní televizi uvedl, že zadržená buňka byla napojena na IS.
Podle agentury AFP syrské úřady oznámily, že při téměř souběžném výbuchu dvou podomácku vyrobených bomb zemřela jedna osoba a dalších 36 bylo zraněno. Francouzský prezident byl už tou dobou na cestě do prezidentského paláce, kde jednal se svým syrským protějškem Ahmadem Šarou.
Členové IS začali v roce 2014 dobývat rozsáhlá území v Iráku a Sýrii, kde pak násilím prosazovali svůj přísný výklad islámského práva šaría. K jejich rozmachu přispěla také občanská válka v Sýrii. V Iráku byl IS územně poražen v roce 2017 a v Sýrii v roce 2019. V obou zemích má ale organizace stále své buňky, které tam páchají útoky a vyzývají k odporu proti vládě. Samotná prozatímní vláda Ahmada Šary má kořeny v odnoži teroristické sítě Al-Káida.
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