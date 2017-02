Syrská vláda si s povstalci vyměnila desítky rukojmích, někteří byli v zajetí několik let

před 3 hodinami

Syrská vláda si v úterý s povstalci vyměnila v provincii Hamá desítky zajatých žen s dětmi a dalších rukojmích a vězňů. Oznámila to skupina syrských ochránců lidských práv (SOHR). Podle ní ve skupině bylo 112 žen, z nichž mnohé byly v zajetí několik let. Asi polovina z nich byla propuštěna z vládních věznic a převezena na území ovládané povstalci. Další rukojmí vydalo několik povstaleckých skupin a dopravilo je na vládní území na syrském pobřeží. Podle SOHR podobné výměny za téměř šest let bojů nebyly časté, ale v posledních měsících jich přibylo. Syrský konflikt si vyžádal životy více než 300 tisíc lidí a polovina Syřanů je kvůli němu mimo své domovy.

autor: ČTK