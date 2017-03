Syrská letadla podle OSN záměrně bombardovala zdroj pitné vody. Odřízla tak přes pět milionů lidí

před 33 minutami

Vyšetřovací komise OSN obvinila syrské letectvo, že loni v prosinci úmyslně bombardovalo vodní zdroj u Damašku. Bez vody se tak ocitlo na 5,5 milionu lidí. Informují o tom zahraniční média. Vodní zdroj pro Damašek je v údolí Barada, které do ledna ovládali povstalci. Boje tam pokračovaly i přes to, že v prosinci bylo v Sýrii ohlášeno příměří. Komise došla taky k závěru, že únorový útok na objekt syrského Červeného půlměsíce v Idlíbu byl zřejmě záměrnou akcí syrského nebo ruského letadla a že čin spadá do kategorie válečných zločinů. Při tomto náletu, který způsobil velké materiální škody, bylo zraněno několik lidí včetně ředitele pobočky.

autor: ČTK