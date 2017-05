před 14 minutami

Syrská armáda získala po dvouměsíčních bojích kontrolu nad leteckou základnou Džarráh v provincii Aleppo. Informovali o tom syrské zdroje i ochránci lidských práv. Místo měli od roku 2014 v rukou teroristé z organizace Islámský stát (IS). "Armáda po těžkých bojích získala kontrolu nad základnou Džarráh," sdělil Ramí Abdar Rahmán z exilové organizace syrských ochránců lidských práv (SOHR). Podle něj se většina bojovníků IS z místa stáhla a vojáci základnu začali obsazovat. Armáda oznámila, že obsazuje také vesnice v okolí. Armáda zahájila boje proti IS ve východním Aleppu za pomoci spojeneckého Ruska.

