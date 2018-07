Syrská armáda dobyla údolí řeky Jarmúk, už ovládá téměř celý jihozápad země

před 58 minutami

Syrská vládní vojska dobyla na jihozápadě země z rukou zbytků oddílů organizace Islámský stát (IS) údolí řeky Jarmúk. Informovala o tom televize Al-Manár blízká hnutí Hizballáh, který je spojencem syrského prezidenta Bašára Asada. Syrská armáda tak ovládá už téměř celý jihozápad Sýrie u hranic s Izraelem a Jordánskem. Už v pondělí dobyla vládní vojska podporovaná Ruskem hlavní baštu zbytků oddílů IS v této oblasti, obec Šadžara, která leží v provincii Dará. Televize Al-Manár uvedla, že syrská armáda má údolí řeky Jarmúk plně pod kontrolou. Podle exilové Syrské organizace pro lidská práva (SOHR) ovládá ještě asi stovka džihádistů z frakce spřízněné s IS malé území na jihozápadě Dará.