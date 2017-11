AKTUALIZOVÁNO před 13 minutami

Syrská armáda a její šíitští spojenci ve středu dobyli poslední větší město v držení radikálů ze samozvaného Islámského státu (IS) v Sýrii. S odkazem na sdělení velitele syrských vojsk o tom informovala agentura Reuters. Oddíly IS ve městě Búkamál, které leží na hranici s Irákem, syrská armáda spolu s šíitským hnutím Hizballáh a koalicí iráckých šíitských milicí, které si říkají lidové mobilizační síly (PMF), obklíčila ve středu ráno. Búkamál je poslední větší město, které IS ještě v Sýrii kontroloval. V Iráku v létě přišel o své hlavní sídlo, o Mosul, v Sýrii pak o Rakku a minulý týden rovněž o Dajr az-Zaur.

