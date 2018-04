Syrská armáda bombarduje jižní Damašek. Chce vyhnat radikály Islámského státu

před 1 hodinou

Syrská armáda začala bombardovat jižní Damašek. Chce tím docílit evakuace teroristické organizace Islámský stát z oblasti. Teroristé začali z oblasti odcházet už v pátek.

Damašek - Syrská vládní vojska v neděli bombardovala a ostřelovala část jižního Damašku, aby docílila evakuace teroristické organizace Islámský stát (IS), píše agentura AP. Na odchod z poslední enklávy, kterou v oblasti metropole ovládají, přistoupili radikálové v pátek. Zatím se ale nevzdali a nezačali odjíždět do jiných částí Sýrie, kde je IS stále přítomen.

Syrská státní televize Al-Ichbáríja v neděli zveřejnila záběry čtvrti Hadžar al-Asvad, kde se nacházejí stovky bojovníků IS a jejich spojenci. Z videa bylo patrné, že syrská armáda bombarduje čtvrť, stejně jako nedaleký palestinský tábor Jarmúk, kde se ozbrojenci rovněž ukrývají.

Agentura AFP s odkazem na exilovou Syrskou organizaci pro lidská práva (SOHR) napsala, že si nálety na Jarmúk, kde kromě radikálů žijí tisíce civilistů, v sobotu vyžádaly životy jednoho páru a jejich dítěte. Celkový počet civilních obětí od čtvrtka, kdy Asadova vojska bombardování této oblasti zintenzivnila, tak stoupl na devět, uvedla SOHR.

Asad letos zintenzivnil vojenskou operaci, jejímž cílem je získat kontrolu nad celým Damaškem a jeho okolím. Poté, co povstalci evakuovali východní Ghútu, je část jižního Damašku, kde jsou bojovníci IS, poslední oblastí regionu, která je stále mimo kontrolu syrské vlády.

Islamisty ovládaná oblast kolem tábora Jarmúk je mnohem menší než východní Ghúta východně od Damašku, kterou syrské jednotky definitivně ovládly v polovině měsíce. Extremisté uprchlický tábor Jarmúk, jenž byl v minulosti domovem více než 160.000 Palestinců, po tvrdých bojích obsadili v roce 2015.

SOHR tvrdí, že syrská vláda radikálům v Jarmúku nabídla evakuaci stejně jako jiným skupinám v blízkosti Damašku. Nehodlá je ale poslat do Idlibu na severu země jako ostatní, ale na území u hranice s Izraelem a Jordánskem. IS však požaduje odchod do Idlibu.

V sobotu mezitím experti Organizace pro zákaz chemických zbraní odebrali vzorky v Dúmě, kde byl 7. dubna spáchán údajně chemický útok, ze kterého Západ a povstalci viní Damašek. Syrský režim i jeho spojenec Rusko obvinění z útoku odmítají. Dúmá byla posledním městem východní Ghúty, které syrská vládní vojska dobyla.

V sobotu Al-Ichbáríja oznámila, že města Ruhajba, Džajrúd a Nasríja ve východním Kalamúnu nedaleko Damašku opustilo 35 autobusů s povstalci a jejich rodinami, kteří míří do Idlibu. Evakuace má celkem trvat tři dny.