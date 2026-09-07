Sýrie zatkla generála Asadova režimu, který krvavě potlačil protesty z roku 2011

Syrské úřady oznámily zatčení bývalého generála, který byl jedním z hlavních důstojníků někdejšího diktátorského režimu Bašára Asada. Vztahují se na něj evropské sankce a je obviněn z účasti na krvavém potlačení demonstrací v roce 2011 a z masakru v Hamá v roce 1982. Informovala o tom v pondělí agentura AFP.
Muhammad Alí Durgham byl podle agentury SANA zadržen v pobřežním městě Tartús.
Durgham nařídil svým mužům, aby stříleli na neozbrojené demonstranty v damašské provincii během pokojných demonstrací v roce 2011, které Asadův režim tvrdě potlačil. Od roku 2012 je kvůli tomu Durgham předmětem sankcí Evropské unie. Protesty následně přerostly v občanskou válku trvající téměř 14 let.
V letech 2009 až 2013 měl bývalý generál podle SANA na starosti operační velení čtvrté divize, obávané jednotky vedené Máhirem Asadem, bratrem svrženého prezidenta.
Na počátku své kariéry byl Durgham velitelem čety v elitních syrských polovojenských jednotkách pod velením Asadova bratra Rifáta. Tyto jednotky se během masakru v Hamá v únoru 1982 podílely na potlačení povstání Muslimského bratrstva, při němž podle odhadů zahynulo 10 tisíc až 40 tisíc lidí.
Po svržení Asadova režimu islamistickými povstalci z uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS) koncem roku 2024 se nová prozatímní vláda vedená Ahmadem Šarou snaží stíhat představitele bývalého režimu.
V srpnu syrský soud v nepřítomnosti odsoudil k trestu smrti uprchlého prezidenta Bašára Asada a jeho bratra Máhira.
Mohlo by vás zajímat: Tisícové davy v Bělehradě přišli uctít zemřelého „srebrenického řezníka“ a odsouzeného válečného zločince Ratka Mladiče
ŽIVĚ Rusko varuje před americkými raketami v Evropě. Mohou zničit podmínky pro jednání, tvrdí
V současnosti nepanují podmínky pro věcný dialog s USA o strategické stabilitě, uvedlo v pondělí podle agentury Reuters ruské ministerstvo zahraničí. Moskva tvrdí, že rozmístění amerických raketových systémů v Evropě včetně Norska by mohlo zničit všechny zbývající podmínky pro takové jednání.
Severní Korea odsoudila cvičení USA se spojenci a pohrozila protiopatřeními
Nový severokorejský ministr obrany Kim Song-ki v pondělí ostře odsoudil dvě vojenská cvičení Spojených států se spojenci a pohrozil případnou reakcí. Napsala to agentura Jonhap s odkazem na Kimovo prohlášení, které je první od jeho jmenování do funkce 29. srpna. KLDR označuje cvičení spojenců ve své blízkosti za agresivní a provokativní jednání a považuje je za nácvik invaze.
Co se řešilo v Moskvě. Otázky vzbuzuje jedna postava a schůzka Trump, Putin, Si
Moskvu v sobotu – den před historickou schůzkou v Kyjevě – navštívili američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner, kteří jednali i s prezidentem Vladimirem Putinem. Otázky ale vzbuzuje přítomnost dalšího zástupce americké administrativy. Ruskou metropoli totiž navštívil i „sankční car“ Gene Lang. Zároveň se spekuluje o trojstranné schůzce Putina s jeho čínským a americkým protějškem.
„Milý Karle, víš, kdo toto řekl?“ Zeman školil Havlíčka kvůli dávnému slibu
Horké chvilky si prožil v Kolíně vicepremiér Karel Havlíček (ANO). Ten přijel podpořit kandidátku vládního hnutí ANO do Senátu Andreu Brzobohatou. Akce se ale účastnil i někdejší prezident Miloš Zeman. Když však přišla řeč na vysoké schodky státního rozpočtu, exprezident po „zemanovsku“ školil Havlíčka kvůli superhrubé mzdě. A na ministrovi bylo vidět, že mu to dvakrát příjemné není.
Koalice o úsporách podle poslance SPD nerozhodla, jednání budou pokračovat
Koaliční špičky ANO, SPD a Motoristů o možných rozpočtových úsporách v pondělí večer nerozhodly. Vyplynulo to z vyjádření poslance SPD Jana Hrnčíře, který novinářům řekl, že jednání jsou konstruktivní a budou pokračovat.