Syn Usámy bin Ládina se oženil s dcerou teroristy z 11. září. Míří do čela al-Káidy

Západní zpravodajské agentury pozorně sledují činnost Hamzy bin Ládina, který podle příbuzných nyní vede al-Káidu.

Kábul - Syn asi nejznámějšího teroristy světa Usámy bin Ládina a dcera vůdce útoku na Světové obchodní centrum z 11. září 2001 Muhammada Atty tvoří manželský pár. Britskému listu The Guardian to v rozhovoru prozradil Usámův nevlastní bratr.

Hamza bin Ládin je jedním ze tří synů, které někdejší vůdce al-Káidy měl se svou manželkou Charíjou. Nyní je sám ve vedení teroristické organizace, kterou jeho otec na konci osmdesátých let zakládal. Usáma ho podle nalezených dopisů vychovával jako svého nástupce.

Po smrti svého otce před sedmi lety Hamza několikrát veřejně vyhlašoval válku Washingtonu a nabádal stoupence radikálních islamistů k pomstě a k útokům na západní metropole. Poslední dva roky poutá zvýšenou pozornost západních zpravodajských služeb.

V al-Káidě je podle posledních informací zástupcem lídra. Jeho příbuzní se ale podle britského deníku domnívají, že má už nyní hlavní slovo. "Slyšeli jsme o jeho sňatku s dcerou Muhammada Atty. Nejsme si jisti, kde teď žije, mohl by být v Afghánistánu," prozradili.

Manželství s dcerou Egypťana Muhammada Atty podle mnohých dokazuje, že 11. září zůstává ústředním motivem al-Káidy a že bin Ládinův odkaz je stále živý. Atta byl vůdcem skupiny teroristů, která v roce 2001 zaútočila na Spojené státy. Sám navedl letadlo aerolinek American Airlines do severní věže Světového obchodního centra v New Yorku.

Rozhovor listu The Guardian poskytli bin Ládinovi nevlastní bratři spolu s matkou Hamídou Attásovou. Celá rodina pochází ze Saúdské Arábie, kde je dodnes jednou z nejvlivnějších. Poté co byl Usáma 2. května 2011 zabit při zásahu speciálního amerického komanda v Abbottábádu poblíž pákistánské metropole Islámábád, se všichni její členové vrátili ze zahraničí zpět do Saúdské Arábie.

Usáma bin Ládin byl od útoků v září 2001 až do své smrti o deset let později nejhledanějším teroristou světa.

Rodina tvrdí, že s ním ztratila veškerý kontakt už v roce 1999. Nemá ani žádné zprávy o jeho synovi a nástupci.

Americká vláda přidělila loni v lednu Hamzovi bin Ládinovi speciální označení, které z něj dělá globálně nebezpečného muže. Každému, kdo s ním přijde do přímého styku, hrozí zatčení.

