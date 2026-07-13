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Zahraničí

Syn norské korunní princezny opustí vazbu, na verdikt odvolacího soudu počká doma

ČTK

Nejstarší syn norské korunní princezny Marius Borg Höiby, který byl v polovině června nepravomocně odsouzen ke čtyřletému trestu za znásilnění, bude propuštěn z vazby do domácího vězení, rozhodl v pondělí soud v Oslu.

FILE PHOTO: Marius Borg Hoiby charged with new offenses
Marius Borg Høiby přichází na schůzku se svým advokátem v Oslu poté, co proti němu norské úřady vznesly další obvinění. Snímek byl pořízen 19. ledna 2026.Foto: AP – Heiko Junge
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Informuje o tom agentura DPA, podle níž ale státní zastupitelství podalo proti verdiktu stížnost, a tak devětadvacetiletý nevlastní syn korunního prince Haakona zatím nemůže věznici opustit.

Höiby zatím nebude čtyřletý trest vykonávat v domácím vězení. Rozhodnutí soudu se týká pouze vazby, ve které čeká na výsledek odvolacího řízení. Protože se proti nepravomocnému rozsudku odvolal, trest zatím nenabyl právní moci.

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V červnu shledal soud Höibyho vinným ve dvou ze čtyř případů znásilnění, z nichž byl obžalován. Podle soudu se dopustil také domácího násilí. Höiby obvinění ze znásilnění odmítá a jeho obhájce se proti rozsudku odvolal. Odvolací proces by se podle DPA mohl konat příští rok.

V pondělí Höibyho právník Petar Sekulic řekl, že jeho klient je s rozhodnutím o vazbě spokojen. "Je to varianta, s níž může v příštích týdnech žít, a pak uvidíme, co se stane dál," poznamenal. Syn korunní princezny má nařízeno v domácím vězení nosit elektronický náramek sledující jeho pohyb.

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Ve vazbě je Höiby od únorového zahájení procesu. O propuštění žádal v minulých měsících opakovaně i kvůli vážnému zdravotnímu stavu své matky Mette-Marit, která v červnu podstoupila úspěšnou transplantaci plic.

Celá kauza začala v roce 2024, kdy policie označila Höibyho za podezřelého z fyzického napadení ženy, s níž měl vztah. Höiby v tehdejším tiskovém prohlášení přiznal, že ženě způsobil zranění, když byl pod vlivem kokainu a alkoholu, a poškodil její byt. Dodal, že svých činů lituje.

Höiby se narodil v předchozím vztahu Mette-Marit před její svatbou s korunním princem Haakonem a nemá v královské rodině žádnou oficiální pozici. Podle médií však jeho případ vrhá stín na pověst jinak oblíbené rodiny.

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Tu letos pošramotilo i zveřejnění spisů týkajících se zesnulého amerického sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, podle nichž s ním Mette-Marit udržovala nečekaně úzké vztahy. Korunní princezna v prohlášení uvedla, že udělala chybu v úsudku a že kontaktů s Epsteinem hluboce lituje.

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Rozhodnutí soudu se netýká výkonu čtyřletého trestu, ale vazby. Höiby byl sice v polovině června nepravomocně odsouzen, proti rozsudku se však odvolal. Dokud o odvolání nerozhodne vyšší soud, trest nenabude právní moci. Soud proto nyní rozhodoval pouze o tom, zda bude na odvolací řízení čekat ve vazbě, nebo v domácím vězení s elektronickým náramkem.

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