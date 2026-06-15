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Zahraničí

Syn norské korunní princezny byl odsouzen za znásilnění. Soud mu dal čtyři roky vězení

ČTK

Norský soud v pondělí uložil synovi korunní princezny Mette-Marit a nevlastnímu synovi korunního prince Haakona čtyřletý trest za znásilnění, informují agentury Reuters a AFP. Soud v Oslu uznal 29letého Mariuse Borga Höibyho vinným ve dvou ze čtyř případů znásilnění, z nichž byl obviněn. Podle soudu se dopustil také domácího násilí. Höiby obvinění ze znásilnění odmítá a může se odvolat.

Soud, justice, rozsudek, ilustrační foto
Höiby se narodil v předchozím vztahu své matky Mette-Marit před její svatbou s korunním princem Haakonem a nemá v královské rodině žádnou oficiální pozici. (Ilustrační foto)Foto: Thinkstock
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Mezi obviněními proti Hoibymu je jedno znásilnění s pohlavním stykem a tři znásilnění bez pohlavního styku. Kauza začala v roce 2024, kdy policie označila Höibyho za podezřelého z fyzického napadení ženy, s níž měl vztah. Höiby v tehdejším tiskovém prohlášení přiznal, že ženě způsobil zranění, když byl pod vlivem kokainu a alkoholu, a poškodil její byt. Dodal, že svých činů lituje. Prokuratura pro něj požadovala sedmiletý trest.

Höiby se narodil v předchozím vztahu své matky Mette-Marit před její svatbou s korunním princem Haakonem a nemá v královské rodině žádnou oficiální pozici. Podle médií však jeho případ vrhá stín na pověst jinak oblíbené rodiny.

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Tu letos pošramotilo i zveřejnění spisů týkajících se zesnulého amerického sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, podle nichž s ním Mette-Marit udržovala nečekaně úzké vztahy. Mette-Marit v prohlášení uvedla, že udělala chybu v úsudku a že kontaktů s Epsteinem hluboce lituje.

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