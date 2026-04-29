29. 4. Robert
Zahraničí

Syn indického magnáta chce z Kolumbie převzít 80 hrochů, jimž hrozí utracení

ČTK

Syn jednoho z nejbohatších mužů v Asii Anant Ambání nabídl kolumbijské vládě, že převezme 80 hrochů, jimž hrozí v jihoamerické zemi utracení. Kolumbie už řadu let řeší problém s hroší populací, kterou v zemi založil v 80. letech drogový boss Pablo Escobar a která se příliš rychle rozrůstá, protože tam není přirozeně regulována jako v Africe.

Hroch
Ilustrační foto
V Kolumbii tak hroši ohrožují místní ekosystémy i obyvatele. Ambání se nabídl, že zajistí převoz hrochů do zoo založené jeho rodinou na západě Indie, informovala v úterý místní média či server televize Deutsche Welle (DW).

"Těchto 80 hrochů si nevybralo, kde se narodí, ani nezpůsobili okolnosti, kterým nyní čelí. Jsou to živé, vnímající bytosti a pokud máme možnost je zachránit bezpečným a humánním řešením, musíme se o to pokusit," uvedl syn indického magnáta.

Související

Ambání navrhl, že zajistí přemístění kolumbijských hrochů do záchranné stanice pro divoká zvířata Vantara, kterou založila jeho rodina ve státě Gudžarát a v níž už žijí primáti, velké kočkovité šelmy, sloni a další zvířata. Toto středisko nicméně čelí od některých kritice mimo jiné proto, že je tam podle nich pro některá zvířata příliš horké a suché klima, napsal server BBC Mundo.

Kolumbijská vláda schválila utracení 80 hrochů v polovině tohoto měsíce s tím, že ostatní metody kontroly jejich populace v zemi selhaly. Nepomohla ani sterilizace desítek z nich před několika lety. Podle serveru DW jich v tamní přírodě nyní žijí asi dvě stovky.

U zrodu kolumbijské hroší populace byli přitom jen tři samci a jedna samice, které si ilegálně přivezl s dalšími exotickými zvířaty včetně žiraf či slonů na svůj ranč narkobaron Escobar. Poté, co Escobara v roce 1993 zastřelila policie, byla většina jeho zvířat odvezena do zoologických zahrad. Někteří hroši se ale dostali do volné přírody, kde nalezli oproti africkému domovu ráj. V Kolumbii je totiž neohrožují jejich přirození nepřátelé, jako lvi či krokodýli, ani extrémní sucha či lovci. Hroši si tak v kolumbijském deštném pralese užívají osvěžujících vod řeky Magdaleny a další vodních toků.

Ekologové však varují, že nárůst hroší populace ve volné přírodě může za pár let ohrozit ekosystémy i připravit o obživu řadu místních obyvatel závislých na rybolovu. Některá zvířata v regionu se živí stejnými rostlinami jako hroši, jiným zase hrozí, že je agresivní hroši vyženou z jejich teritoria. Nepřímo nebezpečné jsou také hroší výkaly, které sice klesají ke dnu řek a jezer, kde fungují jako kvalitní hnojivo; to ale může vést k přemnožení vodních řas a bakterií, které z vody pak odebírají více kyslíku a dalších živin, čímž ohrožují život místních ryb.

Někteří místní obyvatelé kolumbijské hrochy považují za maskoty a turistům prodávají trička a suvenýry s obrázky těchto tlustokožců. Na místě někdejší Escobarovy soukromé zoo v městečku Puerto Triunfo je nyní zoologická zahrada a zábavní park, kde chovají také několik hrochů.

Mohlo by vás zajímat:

Kolumbijské úřady vyhodili do povětří dům narkobarona Escobary. Řídil odtud svůj drogový kartel | Video: Asociated Press
Mohlo by vás zajímat
„Zase to udělal.“ Rozhodčí v Madridu pod palbou, Menšíka obral o poslední šanci

Hodiny se dávno přehouply přes jednu ráno. Na tribunách už vydrželi jen největší tenisoví srdcaři, když sudí Mohamed Lahyani zastavil Jakuba Menšíka v nápřahu a připravil ho o možná klíčový bod v koncovce rozhodujícího setu proti Alexandru Zverevovi. Český hráč nakonec boj o čtvrtfinále v Madridu prohrál a švédský rozhodčí je pod palbou kritiky.

