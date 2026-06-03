Symbolické ponížení. Nad Petrohradem stoupá po úderech dým, Putin má přijet na fórum

Ve středu ráno ukrajinské drony zaútočily na několik čtvrtí Petrohradu. Přitom jen kousek od zasažených míst vystoupí ruský prezident Vladimir Putin na významném ekonomickém fóru, jemuž se běžně přezdívá "ruský Davos". Předběžné zprávy uvádějí zraněné, útok na druhé největší ruské město zasáhl i ropný terminál.
„Od státní hranice Ukrajiny k tomuto objektu ruského ropného průmyslu, který pracuje pro válku, je to asi 1100 kilometrů. Byly také zasaženy čistě vojenské cíle na základně v Kronštadtu,“ píše ukrajinský telegramový kanál Exilenova+.
„Následky se v současné době odstraňují. Několik lidí bylo zraněno,“ uvedla následně ve svém prohlášení tisková služba místní petrohradské samosprávy. Guvernér Leningradské oblasti (zatímco město se po rozpadu SSSR vrátilo k původnímu názvu, název oblasti zůstal stejný - pozn. red.) Alexandr Drozděnko ve středu ráno na svém Telegramu uvedl, že počet sestřelených dronů nad regionem vzrostl na 50, později přidal dalších devět.
„Bojové operace pokračují,“ napsal Drozděnko, ovšem neuvedl, kde přesně byly drony sestřeleny. Na letišti Pulkovo 15 kilometrů od centra města byla zavedena omezení příletových i odletových linek. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj později uvedl, že drony mířily na důležité cíle včetně petrohradského ropného terminálu.
"V noci byly zasaženy důležité objekty na ruském území," napsal prezident Zelenskyj na síti X. Ropný terminál v Petrohradu je podle něj od ukrajinských hranic vzdálen na 1100 kilometrů. Potvrdil také předchozí zprávy, že zasaženy byly vojenské cíle v Kronštadtu v Baltském moři a podnik na výrobu zbraní v Tambovské oblasti na jih od Moskvy.
Leningradská oblast je domovem ropných přístavů a velké ropné rafinerie, které jsou důležité pro ruský export energie. Ukrajina na oblast u Baltského moře pravidelně útočí už několik měsíců.
Ve středu má v Petrohradu začít významná ekonomická konference, nazývaná také „ruský Davos“ podle každoročního setkání světových lídrů, které se koná v tomto švýcarském horském středisku.
Investiční fórum, páté od doby, kdy Rusko v roce 2022 zahájilo totální válku proti Ukrajině, má začít den poté, co Rusko provedlo smrtící letecký útok na ukrajinská města, při kterém zahynulo 23 lidí a nejméně 130 bylo zraněno.
Podle webových stránek by první akce Petrohradského fóra měly začít již ve středu dopoledne. Konference se koná v komplexu ExpoForum jižně od Petrohradu, poblíž hranic s Leningradskou oblastí a letiště Pulkovo.
Projev Vladimira Putina na fóru je naplánován na 5. června. Očekává se také účast zástupců německé krajně pravicové strany Alternativa pro Německo (AfD), měl by mezi nimi být i europoslanec s českými kořeny Petr Bystroň.