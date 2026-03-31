Symbol ruské brutality. Buča počtvrté uctila stovky zmasakrovaných civilistů

Čtyři roky po masakrech civilistů v Buči si Ukrajina připomíná oběti jedné z nejtemnějších kapitol ruské invaze. Na pietní akci v úterý dorazili i evropští politici, kteří slíbili Kyjevu další podporu a zdůraznili nutnost potrestání válečných zločinů.
Ve městě zhruba 25 kilometrů na západ od Kyjeva se na jaře roku 2022 odehrály masakry civilistů, které se staly jedním z nejsilnějších symbolů brutality ruské agrese na Ukrajinu. Desítky lidí se v úterý shromáždily u kostela svatého Ondřeje v Buči, kde byly po osvobození od ruské okupace objeveny masové hroby.
Pietní akce se zúčastnil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s manželkou Olenou. Truchlící zapalovali svíčky a četli jména 458 zavražděných před pomníkem, kovovou zdí s jejich vyrytými jmény a daty narození a úmrtí.
Zastřelen při pomoci pro dětskou nemocnici
Memoriálu se zúčastnily i Julija Blahodatna s 11letou dcerou Oleksandrou. Přišly uctít památku manžela a otce, který byl během okupace zastřelen ruským odstřelovačem. „Můj manžel je také tady na té zdi. Přišly jsme říct, že na ně všechny nezapomeneme,“ uvedla vdova pro agenturu AP.
Její manžel Oleksandr zemřel při rozvozu humanitární pomoci pro porodnici a dětskou nemocnici v nedalekém Vorzelu. Cestou zpět ale narazil na ruské vojáky. „Táta vystoupil z auta a byl neozbrojený. Dali mu jen pár vteřin,“ popsala Oleksandra. Hned jak její otec nastoupil zpět do auta, zasáhla jej střela odstřelovače do páteře. Také jeho tělo skončilo v hromadném hrobě.
„Chci, aby si lidé pamatovali, co se tady stalo, aby se to už nikdy neopakovalo,“ říká s pláčem Yulia. „Když jsou zabíjeny děti a civilisté jen proto, že někde žijí.“
Podle místních úřadů bylo po osvobození Buči nalezeno 458 těl. Některé oběti nesly známky mučení a znásilnění. Část našli v hromadných hrobech, zbylé jen ležet v ulicích prázdného města.
Místní kněz Andrij Holovin připomněl, že výročí je nejen o smutku, ale i o vytrvalosti a naději. „Čtyři roky únavy, slz a ztrát. Ale také čtyři roky, kdy jsme vydrželi. Máme naději a věříme v budoucnost,“ řekl.
Dorazili i evropští diplomaté
Výročí si připomněli také evropští diplomaté. Do Kyjeva dorazila šéfka evropské diplomacie Kaja Kallasová spolu s přibližně desítkou ministrů zahraničí států EU. Delegace následně navštívila i samotnou Buču, kde položila svíčky u památníku obětí a zúčastnila se pietního aktu.
„Buča se stala symbolem krutosti ruské války,“ uvedla Kallasová. Zdůraznila, že Evropská unie je odhodlána zajistit, aby tyto zločiny nezůstaly bez trestu.
Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha označil přítomnost evropských politiků za jasný signál, že spravedlnost za ruské zločiny je nevyhnutelná. Zároveň upozornil, že právě na Ukrajině se dnes rozhoduje o budoucnosti evropské bezpečnosti i mezinárodního práva.
Návštěva diplomatů přichází v době, kdy se Evropská unie snaží udržet jednotu v podpoře Ukrajiny. Další finanční pomoc v hodnotě desítek miliard eur však blokuje Maďarsko, které vede spor s Bruselem mimo jiné kvůli tranzitu ruské ropy.
Evropa přesto zůstává hlavním podporovatelem Kyjeva, a to vojensky, finančně i humanitárně. Zároveň se diskutuje o vytvoření zvláštního tribunálu pro zločin agrese proti Ukrajině, ke kterému se již některé státy připojily.