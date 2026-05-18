Symbol protestů ve Venezuele: Zemřela žena, která rok hledala uvězněného syna

Ve Venezuele v neděli zemřela žena, která více než rok hledala svého syna v tamních věznicích a která se stala jedním ze symbolů protestů proti politické perzekuci v této zemi. Až letos v květnu ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že syn Carmen Navasové zemřel loni v červenci, napsala v pondělí agentura EFE.
Syn Navasové Víctor byl podle médií zadržen loni v lednu. Jeho matka o něm až do letošního května neměla od venezuelských úřadů žádné informace. Domnívala se, že je ve věznici El Rodeo, která je známá tvrdým zacházením se zadrženými.
Ministerstvo spravedlnosti až letos v květnu uvedlo, že Víctor Navas zemřel kvůli akutnímu respiračnímu selhání po převozu z věznice do nemocnice. Podle deníku El País úřady nechaly mladíka pohřbít, aniž by daly vědět rodině.
Navasová se kvůli úsilí dozvědět se více informací o osudu svého syna stala známou osobou venezuelské občanské společnosti. Řada rodin se po úřadech domáhá informací o svých blízkých, o kterých se domnívají, že jsou ve vězení. Nevládní organizace Foro Penal, která sleduje osud vězňů ve Venezuele, a novinářka Maryorin Méndezová uvedly, že Navasová zemřela v neděli.
Po změně v čele státu, kterou si vynutil lednový únos venezuelského prezidenta Nicoláse Madura americkými silami, schválil venezuelský parlament zákon o amnestii.
Podle organizací na ochranu lidských práv jsou však požadavky na její uplatnění příliš striktní. Nevztahuje se například na vojáky, kteří představují podle organizace Foro Penal podstatnou část politických vězňů. Těch je nyní podle této organizace na 450.
