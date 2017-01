Oceány se oteplují, ledních medvědů ubývá. Přicházejí o kry, na kterých si loví potravu

před 1 hodinou

Vlivem klimatických změn stoupá teplota oceánů a na severní polokouli klesá množství ledu. Na krách plujících po moři přitom závisí životy ledních medvědů, kteří na nich loví potravu. Těch je kvůli globálnímu oteplování stále méně. V současnosti žije ve volné přírodě jen zhruba 25 tisíc jedinců.

Washington – Mohou vážit až 700 kilogramů, jsou to obávaní predátoři, a když se postaví na zadní nohy, dosáhnou výšky až tři metry. Svou kořist dokážou zabít jedinou ranou do hlavy.

Přesto je pro ně čím dál těžší najít si potravu a jejich existence je v ohrožení.

Extraordinary video from a polar bear body cam pic.twitter.com/lt0moF0ADO — BBC News (World) (@BBCWorld) January 11, 2017

Lední medvědi žijící na severní polokouli v Grónsku a na severním pobřeží Ameriky a Asie doplácejí na změny klimatu. Kvůli oteplování oceánu přicházejí o své přirozené prostředí, ve kterém umí lovit.

Kořist si totiž chytají na ledových krách, které v zimě plují v Severním ledovém oceánu. Vlivem globálního oteplování jich ale dramaticky ubývá.

Teplota oceánu se zvyšuje; ten kvůli tomu zamrzá pomaleji a v létě znovu roztává rychleji. Ledu je v Severním ledovém oceánu podle Amerického národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA) stále méně a na místech obývaných ledními medvědy vydrží kratší dobu.

Medvědům na Aljašce se tak zkracuje období lovu. Od roku 1979 se zimní sezona zkrátila průměrně o pět týdnů. To znamená méně potravy a tím pádem i menší zásoby tuku nutného pro přežití.

Kvůli tomu se populace velkých bílých medvědovitých šelem dostává do ohrožení. V současné době na Zemi žije pouze okolo 20 000 jedinců. Na seznamu ohrožených druhů se objevili už v roce 2008.

Podle Americké agentury na ochranu ryb a přírody představuje jedinou záchranu pro lední medvědy právě ochrana jejich prostředí a boj proti změnám klimatu.

Jediným nepřítelem je člověk

Lední medvědi nemají na souši žádného přirozeného nepřítele – kromě člověka. Přesto je to právě k lidem stále více táhne. Nemají totiž moc na výběr.

Medvědi lovící v Hudsonově zálivu na severu amerického kontinentu se v létě tradičně stahují na jih ke kanadskému městu Churchill. Tam čekají, dokud se na moři nevytvoří kry, na kterých by si mohli obstarat potravu.

Čekání se kvůli zvyšování teploty ale každým rokem prodlužuje a s ním i soužití s tamními obyvateli. Hladoví medvědi se stále více přibližují k lidským obydlím a živí se odpadky.

Město Churchill je nejjižněji položeným místem, kde žije kolonie ledních medvědů. Za posledních 30 let tam jejich populace klesla o 20 procent, píše The Guardian. Nedostatek potravy má vliv na jejich rozmnožování. Samice mají méně mláďat a ta, co se narodí, mají menší šance na přežití.

Podle Geoffa Yorka z organizace Polar Bears International tráví medvědi každý rok na souši o jeden den více a naopak na krách plujících po moři o jeden den méně. Znamená to, že přicházejí o jeden den lovení. Za třicet let to dá dohromady měsíc bez potravy, který už se na celkové populaci podepíše.

"Pokud bude mořský led ubývat stejným tempem nebo i rychleji, než jsme viděli za posledních 30 let, je to rozhodně neudržitelné. Vědci předpovídají, že by lední medvědi mohli z některých regionů zcela vymizet do druhé poloviny tohoto století," uzavřel York.

autor: Simona Fendrychová