Švýcarsko zvažuje zrušení anonymních akcií na majitele

před 5 hodinami

Majitelům firem by plán znemožnil vyhýbat se placení daní.

Bern - Známá švýcarská diskrétnost v oblasti finančnictví a daní by mohla být dále oslabena.

Důvodem je nový plán, který by měl zrušit takové firemní akcie, které mohou pomoci jejich majitelům vyhýbat se placení daní, protože kryjí jejich identitu.

Švýcarská vláda oznámila, že zahájila veřejnou konzultaci o plánu na přeměnu anonymních akcií na majitele u soukromých firem na registrované akcie, kterým bude přiřazeno jméno majitele.

Švýcarsko bylo dlouhé roky považováno za útočiště pro bohaté, kteří chtějí ukrýt své peníze. Země však již zrušila své bankovní tajemství, když souhlasila se zasíláním informací o účtech klientů zahraničním daňovým úřadům.

Nový návrh o akciích na majitele doporučený týmem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) má za cíl omezit daňové úniky. Lidé totiž mohou využívat pro daňové úniky akcie na majitele firem nevyvíjejících žádnou činnost, protože vlastnictví těchto akcií není veřejné a mohou se přesouvat bez dokumentace.

Neexistují odhady o tom, o kolik se přichází na daních tímto způsobem. OECD však odhaduje, že zásahy proti nedovolenému se vyhýbání daní po celém světě umožnily daňovým úřadům v posledních osmi letech získat více než 85 miliard USD (1,8 bilionu Kč).

Švýcarský návrh se má vztahovat pouze na firmy, které nemají akcie na burze. Nebude se tedy vztahovat na firmy jako farmaceutická Roche nebo výrobce výtahů Schindler, které používají hlasovací akcie na majitele, aby udržely firmy pod kontrolou jejich zakládajících rodin. Zákon zahrnuje také finanční postihy pro firmy, které ho nesplní.

V roce 2015 Británie zakázala firmám vydávat akcie na majitele a nařídila jim, aby je převedly na cenné papíry, jejichž vlastnictví může být zdokumentováno. Zákony omezující akcie na majitele v posledních letech přijaly také Singapur, Hongkong, Belgie, Rakousko a Spojené státy.

Pokud by Švýcarsko nesplnilo doporučení o omezení akcií na majitele, mohlo by být označeno za nevyhovující v této oblasti, upozornila vláda. To znamená, že by Švýcarsko mohlo být označeno za zemi, která jen částečně splňuje mezinárodní standardy finanční transparentnosti.

Švýcarsko upozornilo, že v posledních letech počet akcií na majitele klesl, protože společnosti je dobrovolně převádějí na registrované akcie. Akcie na majitele nyní představují jen 12 procent základního kapitálu společností, v roce 2014 to bylo až 27 procent, napsala agentura Reuters.