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Švýcarsko zveřejnilo spisy k Mengelemu. Zločinec se tam možná po válce vrátil

ČTK
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Švýcarská federální zpravodajská služba ve čtvrtek zveřejnila 200stránkovou zprávu o nechvalně proslulém nacistickém válečném zločinci Josefu Mengeleovi, německém lékaři známém jako Anděl smrti kvůli provádění hrůzných lékařských experimentů na vězních v Osvětimi. Informovala o tom agentura AP.

Mengele se nechvalně proslavil brutálními lékařskými experimenty na vězních.
Mengele se nechvalně proslavil brutálními lékařskými experimenty na vězních.Foto: Wikimedia.org/wiki/File:Josef_Mengele
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Zprávu sestavila policejní služba federální prokuratury, předchůdkyně švýcarských zpravodajských služeb, a v roce 2001 ji předala Federálnímu archivu. Mezi zveřejněnými dokumenty jsou i materiály předané policii, které podle německé tiskové agentury DPA naznačují, že se Mengele po svém útěku z Německa možná vrátil do Švýcarska, případně tam chtěl vstoupit pod falešným jménem.

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O přístup k těmto spisům dlouho usilovali historici ve snaze zjistit, zda Mengele pobýval ve Švýcarsku v době, kdy byl stíhán jako válečný zločinec, aniž by jej tamější úřady zadržely.

Fotografie z roku 1956, použitá na dokladech, které Mengele používal v Argentině, kde žil mnoho let pod falešnou identitou.
Fotografie z roku 1956, použitá na dokladech, které Mengele používal v Argentině, kde žil mnoho let pod falešnou identitou.Foto: Wikimedia.org/wiki/File:Josef_Mengele

Švýcarské úřady trvaly na tom, že dokumenty by měly zůstat utajené až do roku 2071 z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany osob v nich uvedených. Historik Gérard Wettstein to ovšem úspěšně napadl u federálního správního soudu, což vedlo ke zveřejnění spisů na internetu. Některé části jsou ale začerněné, aby byly chráněny zdroje a osobní údaje třetích stran.

Josef Mengele (1911-1979) za druhé světové války působil v koncentračním a vyhlazovacím táboře Osvětim v nacisty okupovaném Polsku, kde bylo zavražděno asi 1,1 milionu lidí, z nichž přibližně milion tvořili Židé. Lékař se nechvalně proslavil brutálními lékařskými experimenty na vězních, včetně dětí, pod záminkou vědeckého výzkumu.

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Osvětimská rampa, kde probíhala selekce příjíždějících židovských vězňů.
Osvětimská rampa, kde probíhala selekce příjíždějících židovských vězňů.Foto: Wikimedia.org/wiki/File:Josef_Mengele

Po válce získal pod falešnou identitou cestovní doklad Červeného kříže, díky němuž mohl opustit Evropu. Stejně jako mnoho bývalých nacistických funkcionářů se i on roky ukrýval v Latinské Americe, zatímco jej ve světě stíhali za jeho zločiny. Sedmašedesátiletý Mengele zemřel v únoru 1979 po infarktu a utonutí u pobřeží brazilského státu Sao Paulo na jihovýchodě země.

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