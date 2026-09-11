Švýcarsko zveřejnilo spisy k Mengelemu. Zločinec se tam možná po válce vrátil

Švýcarská federální zpravodajská služba ve čtvrtek zveřejnila 200stránkovou zprávu o nechvalně proslulém nacistickém válečném zločinci Josefu Mengeleovi, německém lékaři známém jako Anděl smrti kvůli provádění hrůzných lékařských experimentů na vězních v Osvětimi. Informovala o tom agentura AP.
Zprávu sestavila policejní služba federální prokuratury, předchůdkyně švýcarských zpravodajských služeb, a v roce 2001 ji předala Federálnímu archivu. Mezi zveřejněnými dokumenty jsou i materiály předané policii, které podle německé tiskové agentury DPA naznačují, že se Mengele po svém útěku z Německa možná vrátil do Švýcarska, případně tam chtěl vstoupit pod falešným jménem.
O přístup k těmto spisům dlouho usilovali historici ve snaze zjistit, zda Mengele pobýval ve Švýcarsku v době, kdy byl stíhán jako válečný zločinec, aniž by jej tamější úřady zadržely.
Švýcarské úřady trvaly na tom, že dokumenty by měly zůstat utajené až do roku 2071 z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany osob v nich uvedených. Historik Gérard Wettstein to ovšem úspěšně napadl u federálního správního soudu, což vedlo ke zveřejnění spisů na internetu. Některé části jsou ale začerněné, aby byly chráněny zdroje a osobní údaje třetích stran.
Josef Mengele (1911-1979) za druhé světové války působil v koncentračním a vyhlazovacím táboře Osvětim v nacisty okupovaném Polsku, kde bylo zavražděno asi 1,1 milionu lidí, z nichž přibližně milion tvořili Židé. Lékař se nechvalně proslavil brutálními lékařskými experimenty na vězních, včetně dětí, pod záminkou vědeckého výzkumu.
Po válce získal pod falešnou identitou cestovní doklad Červeného kříže, díky němuž mohl opustit Evropu. Stejně jako mnoho bývalých nacistických funkcionářů se i on roky ukrýval v Latinské Americe, zatímco jej ve světě stíhali za jeho zločiny. Sedmašedesátiletý Mengele zemřel v únoru 1979 po infarktu a utonutí u pobřeží brazilského státu Sao Paulo na jihovýchodě země.
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