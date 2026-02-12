Švýcarsko zvažuje limit 10 milionů obyvatel, rozhodne referendum

Švýcarsko uspořádá referendum o tom, zda by alpská konfederace, kterou nyní obývá asi 9,1 milionu lidí, měla omezit počet svých obyvatel na deset milionů. Ve čtvrtek o tom informovala agentura AP s tím, že by to mohlo vyvolat nové rozepře se sousedními státy. Omezování migrace je citlivá otázka ve vztazích s Evropskou unií, neboť Švýcarsko a evropský blok mají dohodu o volném pohybu svých občanů.
Omezení přistěhovalectví podporuje nacionalistická Švýcarská lidová strana, která je největší samostatnou politickou silou v parlamentu. Petiční iniciativa Švýcarské lidové strany nyní získala dostatečnou podporu, proto o věci 14. června rozhodnou občané.
Z 9,1 milionu obyvatel Švýcarska má zhruba 30 procent zahraniční původ, a to většinou v zemích Evropské unie, uvedla AP. Švýcarská lidová strana chce, aby se zákonem ukotvilo, že počet trvale žijících obyvatel v zemi nepřekročí deset milionů do roku 2050.
Pokud by populace dosáhla 9,5 milionu, musela by vláda podniknout protiimigrační opatření, která by se týkala udělování azylu, slučování rodin či umožňování trvalého pobytu. V takovém případě by vláda musela dojednat nové podmínky mezinárodních dohod.
Zastánci těchto omezení argumentují tím, že omezení počtu obyvatel by prospělo životnímu prostředí, přírodním zdrojům, infrastruktuře a sociální bezpečnosti. Odpůrci návrhu poukazují na to, že Švýcarsko těží ze zahraničních pracovníků, kteří jsou například ve zdravotnictví, stavebnictví či turistickém ruchu nepostradatelní.
AP poznamenala, že Švýcarská lidová strana se v minulosti opakovaně snažila s různými výsledky zakročit proti přistěhovalectví. V roce 2020 například Švýcaři odmítli v referendu zrušit smlouvu s Evropskou unií o volném pohybu osob, jak Švýcarská lidová strana navrhovala. Strana tvrdila, že dohoda umožňuje masové přistěhovalectví do země.
ŽIVĚUkrajinská palba odřízla v Belgorodské oblasti 220 tisíc lidí od elektřiny
Kvůli ukrajinské palbě se ocitlo více než 220 tisíc odběratelů v ruské Belgorodské oblasti bez dodávek elektrického proudu, uvedl ve čtvrtek odpoledne na telegramu regionální gubernátor Vjačeslav Gladkov. Rusko v posledních týdnech útočí na ukrajinskou energetiku pravidelně a zatímco teploty opakovaně padají hluboko pod nulu, Ukrajinci se ocitají bez tepla, elektřiny i tekoucí vody.
Rusko se může změnit na trvale útočný stát. Experti dávají Evropě návod, jak má jednat
I když Moskva na Ukrajině vojensky selhává a ztrácí statisíce vojáků, skutečná výzva přijde až po utichnutí zbraní. Podle analýzy UNITED24 Media hrozí, že se Rusko změní v trvale útočný stát, na který nebude stačit jen diplomacie v rukavičkách. Evropa musí začít jednat dřív, než se Moskva vzpamatuje z ekonomického šoku a zahájí další kolo agrese.
Tvrdá srážka s realitou. Češi vstoupili do turnaje debaklem od Kanady
Čeští hokejisté ve svém úvodním utkání na olympijském turnaji v Miláně nepřekvapili. Proti silně favorizované Kanadě byli často pod tlakem a prohráli 0:5. Connor McDavid si připsal tři asistence.
Potrestaný Ukrajinec dostal od Zelenského medaili, krajan nesmí použít motto básnířky
Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč byl diskvalifikován z olympijského závodu. Navzdory zákazu MOV chtěl mít na helmě sportovce zabité Rusy. MOV mu dokonce odebral i akreditaci, vrátil mu ji až po třech hodinách. Ukrajinský prezident Volodymir Zelenskyj mu nyní udělil Řád svobody
"Protrpěla jsem si to od začátku až do konce." Vyčerpaná Sáblíková vydřela 11. místo
Nejlepší česká rychlobruslařka historie Martina Sáblíková skončila ve svém posledním závodu na 5000 metrů na olympijských hrách po prodělané viróze v Miláně jedenáctá. Osmatřicetiletá hvězda dlouhých tratí dojela vyčerpaná v poslední šesté rozjížďce s Italkou Francescou Lollobrigidaovou, jež zopakovala triumf ze sobotního závodu na 3000 metrů.