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Zahraničí

Švýcarskem se prohnala ničivá bouře. Šesticentimetrové kroupy zranily desítky lidí

ČTK
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Bouřka s rychlostí větru až 142 kilometrů v hodině vyvracela v pátek ve Švýcarsku stromy i betonové stožáry elektrického vedení. Až šesticentimetrové kroupy zranily na 40 lidí, jednu ženu vážně poranil padající strom, napsala agentura DPA.

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Ilustrační foto.Foto: Shutterstock – GreenThumbShots
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Krupobití bylo obzvláště silné v kantonu Curych, kde většinu z asi 40 zraněných tvoří děti. Několik zraněných museli lékaři ošetřit na klinikách.

Bouřky, které zasáhly především západ a severozápad země, způsobily značné škody. Na železniční trati mezi Bielem a Oltenem musel být zastaven provoz. V kantonu Aargau vichr vyvrátil čtyři betonové sloupy elektrického vedení. Na dálnici A1 poryv větru převrátil kamion, řidič vyvázl bez zranění. V kantonu Solothurn zaznamenala policie přes 200 hlášení o škodách. Meteorologická služba SRF Meteo napočítala během krátké doby okolo 46 tisíc blesků.

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