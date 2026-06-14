Švýcaři v referendu zřejmě odmítli omezit počet obyvatel v zemi na 10 milionů

Švýcaři v neděli v referendu podle předběžných výsledků odmítli návrh krajní pravice na omezení obyvatel v zemi na nejvýše deset milionů. Uvádí to s odvoláním na švýcarskou federální vládu agentura AP. Volební účast dosáhla téměř 60 procent a proti hlasovalo 54 procent voličů, ukazují odhady. V alpské konfederaci nyní žije asi 9,1 milionu lidí.
Referendum iniciovala nacionalistická Švýcarská lidová strana (SVP), která má nejvíce křesel v parlamentu. Podporovatelé omezení počtu obyvatel argumentují udržitelností, přílišnou hustotou zalidnění, nedostatkem bydlení, zabetonováváním krajiny a přeplněnými vlaky. Návrh také cílí na antiimigrační nálady v zemi, které SVP dlouhodobě podporuje, a to zejména v souvislosti s pracovníky z okolních zemí EU, píše AP.
Odpůrci návrhu naopak tvrdí, že příliv migrantů zajistil pracovní sílu ve zdravotnictví, finančním nebo farmaceutickém sektoru. Někteří se také obávají, že pokud by byl návrh schválen, došlo by k ochlazení vztahů s Bruselem; EU představuje pro Švýcarsko nejdůležitějšího obchodního partnera. Proti návrhu byly podle AP také federální vláda a parlament.
Švýcarská demokracie umožňuje občanům se přímo podílet na politickém rozhodování prostřednictvím referend. V této alpské zemi se jich v průměru konají čtyři za rok. V tomto referendu jsou hlasy odevzdávány převážně korespondenčně, lidé měli možnost odevzdat svůj hlas osobně do nedělního poledne místního času.
Návrh SVP předpokládal vznik zákona, který by stanovil, že počet trvale žijících obyvatel v zemi nepřekročí deset milionů do roku 2050. Pokud by populace dosáhla 9,5 milionu, musela by vláda podniknout protiimigrační opatření, která by se týkala udělování azylu, slučování rodin či umožňování trvalého pobytu. V takovém případě by vláda musela dojednat nové podmínky mezinárodních dohod.
Volby by vyhrálo ANO, o druhou příčku se dělí ODS a STAN
Volby do Poslanecké sněmovny by nyní vyhrálo vládní hnutí ANO se 31,5 procenty hlasů. O druhou příčku by se dělili opoziční Starostové a nezávislí (STAN) a ODS se ziskem 15,5 procenta hlasů. Vyplývá to z výsledků průzkumu Trendy Česka, který na přelomu května a června pro Českou televizi (ČT) zpracovala agentura Kantar CZ.
ŽIVĚ Moskva stojí před extrémně riskantním rozhodnutím. Může sáhnout po nepopulárním kroku
Režim Vladimira Putina se ocitá pod tlakem. Ruský náborový systém se blíží bodu zlomu a čím dál více se začíná spekulovat o nucené mobilizaci. Kreml tak může velmi brzy čelit tlaku a zvážit politicky riskantní rozšíření odvodů, uvedl deník The Kyiv Independent. Moskva se údajně připravuje povolat desítky tisíc nových vojáků, aby kompenzovala rostoucí ztráty na bojišti.
Spor vlády a prezidenta? Velká většina Čechů to vidí jako problém, ukázal průzkum
Osm z deseti Čechů vnímá spory mezi vládou a prezidentem Petrem Pavlem ohledně účasti hlavy státu na mezinárodních jednáních jako problém. Vyplývá to z výsledků průzkumu Trendy Česka, který pro Českou televizi (ČT) zpracovala agentura Kantar.cz.
„Poznal jsem veverku,“ chlubil se Trump. Není mentálně způsobilý vést zemi, míní Američané
Vládce nejmocnějšího státu světa, americký prezident Donald Trump, oslaví v neděli 14. června osmdesátiny. Jeho nevyzpytatelná veřejná vystoupení vedou stále více Američanů k přesvědčení, že ve svém pokročilém věku nezvládá velmoci vládnout. Datová redakce Aktuálně.cz zanalyzovala, jak jsou na tom s věkem vládci ostatních zemí světa. Výsledkem je žebříček gerontokracie pro 195 států včetně Česka.
Obrovská smůla. Krejčíková do prvního finále po dvou letech nemohla nastoupit
Barbora Krejčíková kvůli nemoci nenastoupila do finále tenisového turnaje v Hertogenboschi. Premiérový titul tak získala bez boje 484. hráčka světa Robin Montgomeryová z USA, která soutěží prošla z kvalifikace.