„Svůj úkol jsme splnili.“ Zelenskyj představil střelu proti raketám. Na řadě je Evropa

Světlo na konci tunelu? Ukrajina dokončila svou část vývoje protiraketového systému Freyja. Jeho střely mají stát méně než 25 milionů korun, zatímco střela do systému Patriot vyjde přibližně na 80 milionů. Výhledově chce Kyjev vyrábět 2 tisíce střel ročně, což by zajistilo jeho nebe proti ruským raketám, které ničí ukrajinskou infrastrukturu.
„Ukrajina splnila to, co měla, a to je dobrá zpráva. Nyní jsou na řadě naši partneři,“ uvedl prezident Volodymyr Zelenskyj. Do mezinárodního projektu se zapojilo deset partnerských zemí a řada předních evropských zbrojovek, informoval koncem minulého týdne server Defense News.
Nový systém má doplnit Patrioty a francouzsko-italské SAMP/T, pro které Ukrajině dochází munice. Na dokončení projektu se nyní čeká od evropských partnerů.
Nedostatek interceptorů (protiraketových střel) je důsledkem intenzity ruských útoků, neochoty USA dodávat střely, ale také omezených výrobních kapacit západního zbrojního průmyslu. Ukrajina se proti balistickým raketám Iskander-M a dalším podobným hrozbám spoléhá především na americké systémy Patriot.
Jejich munice je však drahá a obtížně dostupná – zvláště nyní, když je Američané potřebují i v Perském zálivu kvůli konfliktu s Íránem. Každý další rozsáhlý útok tak staví ukrajinské velení před otázku, které cíle chránit. Zásoby interceptorů navíc potřebují i další státy, které je pořizují pro vlastní obranu.
Moskva této slabiny využívá při pokračujících útocích na ukrajinská města a kritickou infrastrukturu. Ruské rakety a drony opakovaně zasahují elektrárny, rozvodny a další části energetické soustavy. Jejich poškození způsobuje výpadky elektřiny a omezuje dodávky tepla i vody.
Útoky zároveň ohrožují obytné čtvrti a civilní obyvatelstvo. Rozsáhlé zásahy energetických zařízení během zimy 2025–2026 vedly k nouzovým odstávkám, které zasáhly miliony lidí. Letošní zima bude podle všeho ještě horší.
Zvlášť nebezpečné jsou balistické rakety, které se k cíli přibližují vysokou rychlostí a obráncům ponechávají jen krátký čas na reakci. Zatímco proti dronům lze nasazovat levnější prostředky, balistické hrozby vyžadují specializované interceptory.
Právě zde může Freyja představovat důležitý doplněk stávajících systémů. Pokud se podaří dokončit integraci evropských technologií a rozběhnout sériovou výrobu, nižší cena střel by Ukrajině mohla umožnit čelit většímu počtu útoků. Skutečný přínos ale ukážou až zkoušky a nasazení v boji.
V čele vývoje stojí ukrajinská společnost Fire Point, která se proslavila především střelou s plochou dráhou letu FP-5 Flamingo a útočnými drony FP-1. Firma rovněž vyvíjí vlastní balistické rakety FP-7 a FP-9, přičemž druhou jmenovanou chce uvést do bojového nasazení ještě letos.
Pro systém Freyja společnost připravuje speciální protiraketovou střelu FP-7.X a její odpalovací zařízení. Na vývoji dalších komponent se podílejí evropské společnosti Kongsberg, Diehl Defence, Hensoldt, Thales, Leonardo, Saab, Safran či Weibel. Ty dodávají nebo vyvíjejí radary, naváděcí hlavice, systémy řízení palby a komunikační technologie.
Právě integrace těchto zařízení představuje jednu z největších technických překážek celého projektu.
Freyja má být schopna ničit balistické rakety ve výšce přibližně 20 až 25 kilometrů. První verze interceptoru bude využívat tříštivo-trhavou hlavici, zatímco pozdější varianty mají ničit cíle přímým kinetickým zásahem, podobně jako nejmodernější americké střely PAC-3 MSE.
Nízká cena nové protiraketové munice má umožnit její výrobu ve výrazně vyšších počtech. Společnost Fire Point plánuje vyrábět nejméně 2 tisíce interceptorů ročně, což by mohlo výrazně posílit ukrajinskou protivzdušnou obranu.
Projekt však ještě není dokončen. Podle dostupných informací se první zkoušky systému mají konat do konce letošního roku. Fire Point uvedl, že k bojovému nasazení by mohlo dojít během července 2027.
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