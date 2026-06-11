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Zahraničí

Svůdnice ve službách Moskvy. Rusko chytá ukrajinské vojáky do „medových pastí“

Kryštof Peňás
Kryštof Peňás
Kryštof Peňás

Ukrajinští vojáci čelí nové hrozbě. Nejde sice o drony ani dělostřelecké granáty, přesto mohou být smrtící – jde o mladé dívky i zkušené svůdnice, které pracují ve prospěch Ruska. Některé ani nemusí být skutečné – což ovšem neznamená, že je navázání virtuálního kontaktu bezpečné.

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Žena flirtuje před webkamerou (ilustrační foto).Foto: Shutterstock
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Podle ukrajinských bezpečnostních složek ruské tajné služby v posledních měsících výrazně změnily své metody. Vedle klasického verbování agentů se stále více zaměřují na takzvané „medové pasti“ – využívání žen k získávání informací o ukrajinských vojácích, nebo dokonce k jejich likvidaci.

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Rusko stále častěji k páchání zvlášť závažných trestných činů namířených proti ukrajinským vojákům využívá nezletilé dívky, uvedl ve středu pro ukrajinský server Censor šéf Národní policie Ukrajiny Ivan Vyhivskyj. „Od začátku roku 2026 policie zaznamenala šest případů vražd na objednávku organizovaných přes Telegram, přičemž jedné z nich se podařilo zabránit,“ uvedl policejní šéf.

Smrtící přípitek

Podle Vyhivského ruské tajné služby dívky verbují přes Telegram a další komunikační aplikace. Slibují jim snadný výdělek a na dálku jim zadávají úkoly – například vyhledávat vojáky na seznamkách a nabízet jim společně strávený čas. Ruští koordinátoři přitom dívkám posílají peníze na pronájem bytů, nákup alkoholu a další výdaje.

V některých případech je rovněž navádějí k takzvaným „mrtvým schránkám“, kde si dívky vyzvedávají metadon – syntetický opioid, který může být smrtelně nebezpečný. Příznaky otravy se přitom mohou zpočátku podobat běžné opilosti.

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Podle šéfa policie pak dívky následně během zdánlivě romantických schůzek podávají vojákům alkoholické nápoje, do nichž předem přimíchaly metadon. Vyhivskyj jako příklad uvedl případ v Žytomyrské oblasti, kde policie zadržela 17letou dívku podezřelou z vraždy vojáka spáchané podle pokynů ruského koordinátora.

„Zvláštní cynismus spočívá v tom, že nepřítel k uskutečnění svých plánů využívá mladé lidi, kteří si často plně neuvědomují následky svého jednání nebo doufají v rychlý výdělek,“ řekl šéf Národní policie a varoval ukrajinské rodiče.

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„Je třeba si uvědomit, že ruské tajné služby tyto vykonavatele vědomě využívají jako spotřební materiál a jejich další osud je nezajímá,“ dodal Vyhivskyj.

Svůdné agentky z jedniček a nul

„Sedí voják na pozici v bunkru a píše si s kráskou na Tinderu. A ona mu říká: ‚Drahý, vždyť je to tam nebezpečné! Kde přesně jsi? Pošli mi polohu, mám o tebe strach!‘ A on jí pošle geolokaci a ještě fotku bunkru zvenčí,“ popsal pro ukrajinský server Hromadske skutečný případ zástupce velitele 130. praporu 241. samostatné brigády teritoriální obrany Vladyslav Pinčuk.

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Místo u potenciální partnerky ovšem zaslané informace skončily u ruských zpravodajců. Zklamání vojáka mohlo být o to větší, že „kráska“ ani ve skutečnosti neexistovala – ukázalo se, že byla vytvořena pomocí umělé inteligence, píše server. Ani to však nebrání tomu, aby takový profil přes Telegram či jiné komunikační aplikace posílal fotografie, hlasové zprávy nebo krátká videa.

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Přestože Pinčuk serveru sdělil, že v tomto konkrétním případě nikdo neutrpěl újmu a vojáci byli po odhalení rychle staženi jinam, nejde o ojedinělý jev a podobné případy nemusí být výjimečné. I proto se vojákům často až do poslední chvíle nesdělují detaily plánovaných operací, píše Hromadske.

Podle serveru se nyní při školeních o digitální bezpečnosti v ukrajinské armádě klade zvláštní důraz právě na seznamovací aplikace.

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