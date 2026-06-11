Svůdnice ve službách Moskvy. Rusko chytá ukrajinské vojáky do „medových pastí“

Ukrajinští vojáci čelí nové hrozbě. Nejde sice o drony ani dělostřelecké granáty, přesto mohou být smrtící – jde o mladé dívky i zkušené svůdnice, které pracují ve prospěch Ruska. Některé ani nemusí být skutečné – což ovšem neznamená, že je navázání virtuálního kontaktu bezpečné.
Podle ukrajinských bezpečnostních složek ruské tajné služby v posledních měsících výrazně změnily své metody. Vedle klasického verbování agentů se stále více zaměřují na takzvané „medové pasti“ – využívání žen k získávání informací o ukrajinských vojácích, nebo dokonce k jejich likvidaci.
Rusko stále častěji k páchání zvlášť závažných trestných činů namířených proti ukrajinským vojákům využívá nezletilé dívky, uvedl ve středu pro ukrajinský server Censor šéf Národní policie Ukrajiny Ivan Vyhivskyj. „Od začátku roku 2026 policie zaznamenala šest případů vražd na objednávku organizovaných přes Telegram, přičemž jedné z nich se podařilo zabránit,“ uvedl policejní šéf.
Smrtící přípitek
Podle Vyhivského ruské tajné služby dívky verbují přes Telegram a další komunikační aplikace. Slibují jim snadný výdělek a na dálku jim zadávají úkoly – například vyhledávat vojáky na seznamkách a nabízet jim společně strávený čas. Ruští koordinátoři přitom dívkám posílají peníze na pronájem bytů, nákup alkoholu a další výdaje.
V některých případech je rovněž navádějí k takzvaným „mrtvým schránkám“, kde si dívky vyzvedávají metadon – syntetický opioid, který může být smrtelně nebezpečný. Příznaky otravy se přitom mohou zpočátku podobat běžné opilosti.
Podle šéfa policie pak dívky následně během zdánlivě romantických schůzek podávají vojákům alkoholické nápoje, do nichž předem přimíchaly metadon. Vyhivskyj jako příklad uvedl případ v Žytomyrské oblasti, kde policie zadržela 17letou dívku podezřelou z vraždy vojáka spáchané podle pokynů ruského koordinátora.
„Zvláštní cynismus spočívá v tom, že nepřítel k uskutečnění svých plánů využívá mladé lidi, kteří si často plně neuvědomují následky svého jednání nebo doufají v rychlý výdělek,“ řekl šéf Národní policie a varoval ukrajinské rodiče.
„Je třeba si uvědomit, že ruské tajné služby tyto vykonavatele vědomě využívají jako spotřební materiál a jejich další osud je nezajímá,“ dodal Vyhivskyj.
Svůdné agentky z jedniček a nul
„Sedí voják na pozici v bunkru a píše si s kráskou na Tinderu. A ona mu říká: ‚Drahý, vždyť je to tam nebezpečné! Kde přesně jsi? Pošli mi polohu, mám o tebe strach!‘ A on jí pošle geolokaci a ještě fotku bunkru zvenčí,“ popsal pro ukrajinský server Hromadske skutečný případ zástupce velitele 130. praporu 241. samostatné brigády teritoriální obrany Vladyslav Pinčuk.
Místo u potenciální partnerky ovšem zaslané informace skončily u ruských zpravodajců. Zklamání vojáka mohlo být o to větší, že „kráska“ ani ve skutečnosti neexistovala – ukázalo se, že byla vytvořena pomocí umělé inteligence, píše server. Ani to však nebrání tomu, aby takový profil přes Telegram či jiné komunikační aplikace posílal fotografie, hlasové zprávy nebo krátká videa.
Přestože Pinčuk serveru sdělil, že v tomto konkrétním případě nikdo neutrpěl újmu a vojáci byli po odhalení rychle staženi jinam, nejde o ojedinělý jev a podobné případy nemusí být výjimečné. I proto se vojákům často až do poslední chvíle nesdělují detaily plánovaných operací, píše Hromadske.
Podle serveru se nyní při školeních o digitální bezpečnosti v ukrajinské armádě klade zvláštní důraz právě na seznamovací aplikace.
Mohlo by vás zajímat: Vzdát se koňaku, nebo být v EU? To je jedno z dilemat, která o víkendu Arméni řešili
Celý rozhovor s politologem Mikaelem Zoljanem si můžete přečíst zde.
Tohle NBA ještě nikdy nezažila. Monstrum s boží rukou završilo nevídaný obrat
Basketbalisté New Yorku po rekordním obratu ze ztráty 29 bodů ve čtvrtém finálovém zápase NBA porazili 107:106 San Antonio a dělí je jedna výhra od prvního titulu od roku 1973. O vítězství rozhodl 1,2 sekundy před koncem O. G. Anunoby. Knicks vedou 3:1 na zápasy a sérii můžou ukončit v neděli.
O víkendu oteplí, ale bude dál pršet. Změna přijde po neděli
Po nynějším ochlazení se o víkendu v Česku oteplí až na 24 stupňů Celsia. Bude ale nadále zataženo s deštěm, výjimečně i s bouřkami. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Tepleji bude hlavně na jihu Moravy.
ŽIVĚ Trumpa vybučeli při NBA, na zahajovací zápas Američanů na MS nepřijde
Sledujte denní zpravodajství a zajímavosti z fotbalového mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku.
Američana s podezřením na ebolu propustili z Bulovky. Už odletěl do Spojených států
Fakultní nemocnice Bulovka ve středu po uplynutí inkubační doby propustila amerického lékaře, který byl v Kongu kontaktu s nakaženým ebolou. Nemoc se u něj neprojevila a Patrick LaRochelle odletěl zpět do Spojených států. Sdělila to mluvčí nemocnice Eva Stolejda Libigerová.
Pokrok s emisními povolenkami. Státy Evropské unie se shodly nejen na cenovém stropu
Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlament se v noci na dnešek shodli na podobě úpravy systému emisních povolenek ETS 2, jejímž cílem je předejít výrazným výkyvům cen povolenek. Informovala o tom Rada EU zastupující unijní země.