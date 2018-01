Trumpa čeká velká premiéra. Už žádné "americké krveprolití", ve významném projevu chce spojit USA

před 2 hodinami

Donald Trump přednese svoji první Zprávu o stavu unie. Podle Bílého domu chce sjednotit Američany. Lidé, kteří prezidenta odmítají, ale možná už o podanou ruku nestojí.

Washington - Američané mají před sebou jeden z tradičních rituálů. Pro prezidenta Donalda Trumpa ale půjde o premiéru.

Před společným shromážděním obou komor amerického Kongresu přednese Trump v úterý (ve středu v 3:00 SEČ) svoji první Zprávu o stavu unie.

Podle Bílého domu prezident hodlá přednést sjednocující řeč, která akcentuje "bezpečnou, silnou a hrdou Ameriku".

Přitom ještě před rokem nastupující prezident Trump hovořil v inauguračním projevu o "americkém krveprolití". Ostrá rétorika a temný tón ale mají tentokrát zůstat stranou.

"Bude to nadstranická řeč, zahleděná do budoucnosti. Bude to atraktivní poselství," uvedl pro web Politico vysoce postavený zdroj z Bílého domu.

Prezident poukáže na své úspěchy, mezi které počítá daňovou reformu, rostoucí ekonomiku, obsazování soudů konzervativními kandidáty a v zahraniční politice především porážku tzv. Islámského státu.

Vedle tohoto katalogu už splněných úkolů Trump vyjmenuje i své příští cíle. Například program obnovy americké infrastruktury, kde by v systému "PPP" (Private Public Partnership) mělo být celkově investováno přes 1,5 bilionu dolarů.

Jenže v Kongresu budou vedle republikánů sedět i bojovně naladění demokraté. A taky u televizních obrazovek po celých Spojených státech bude Trump mluvit ke značně skeptickému obecenstvu.

Rekordně neoblíbený Trump

Většina Američanů vnímá dosavadní Trumpovo působení negativně. Jeho "popularita" je setrvale zakleslá pod hranicí 40 %, což je méně, než měli po prvním roce v úřadě všichni Trumpovi předchůdci od konce 2. světové války.

"Doufám, že promluví jako lídr této země. Teď už nepotřebuje mluvit jen k jedné části Ameriky. Potřebuje mluvit jako prezident," věří bývalý republikánský politik Newt Gingrich, který je Trumpovým neformálním poradcem. Podle něj přišel čas, aby se Trump pokusil oslovit širší výsek americké společnosti než jen své voliče.

Zároveň ale záleží, jestli demokraté v Kongresu a široká občanská opozice budou vůbec ještě ochotni vyjít prezidentovi vstříc.

Demokraté musejí zvážit, zda před letošními volbami do Kongresu, které se konají v listopadu, chtějí prezidentovi s něčím pomoct, nebo spíš jen bojkotovat jeho agendu.

Občanský odpor vůči Trumpovi je pak tak vyhraněný, že si lze těžko představit prostor pro kompromisy.

Spor i snílky a také o peníze

Konkrétním aktuálním příkladem je téma imigrace, kdy prezident v posledních dnech uvedl, že by souhlasil s tím, aby mohli ve Spojených státech zůstat takzvaní snílci. Jde o mladé lidi, kteří přišli do USA ilegálně jako malé děti s rodiči, ale nyní v zemi žijí a studují.

Trump za to ale požaduje konec vízové loterie o "zelené karty", ukončení dosavadní praxe, kdy za lidmi usazenými v USA mohou přicházet příbuzní, a chce finance na výstavbu zdi na hranici s Mexikem.

Tyto požadavky ale byly dosud pro zastánce volnější imigrační politiky nepřijatelné, a spor o imigraci se tak navíc už za pár dní může stát rozbuškou další krize.

Už 8. února Bílému domu dojdou peníze na financování chodu americké administrativy. Spojené státy mohou znovu čelit jejímu zavření, takzvanému "shutdownu". Přičemž demokraté by mohli další peníze pro vládu podmínit právě ústupky ve věci imigrace.

Temný ruský mrak

Bílý dům věří, že Trump ve své Zprávě o stavu unie naváže na věcný, umírněný projev, který přednesl minulý pátek na Světovém ekonomickém fóru v Davosu.

Během řečí v zámoří je ovšem Trump daleko od jednoho zásadního problému, který naopak doma ve Washingtonu opakovaně paralyzuje jeho politickou agendu a zaměstnává Bílý dům.

Tím problémem je ruská aféra, ve které několik výborů Kongresu a především zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller zjišťují, jaký byl rozsah ruského vměšování do amerických prezidentských voleb v roce 2016. A hlavně co o ruských aktivitách věděl Trumpův tým.

Už se přitom stalo téměř pravidlem, že okolo návratu ze zahraniční cesty přivítala Trumpa v ruské kauze další nepříjemná zpráva.

Například minulý čtvrtek, když byl Trump ještě v Davosu, napsal americký deník New York Times, že prezident chtěl loni v červnu odvolat vyšetřovatele Muellera. Názor prý změnil jen kvůli naléhání právníka Bílého domu Donalda McGahna.

Podle některých odborníků, které citovala americká média, se tím Trump sám vystavil podezření, že se snažil "bránit výkonu spravedlnosti". A to by byl trestný čin.

"Lživé zprávy, přátelé. Nic než lživé zprávy," odmítl Trump informace New York Times jako typické "fake news", které podle prezidenta tento list produkuje.

Jenže ruská aféra pro něho v žádném případě nekončí. Sám prezident mezitím potvrdil, že je připraven dostavit s k osobní výpovědi před vyšetřovatele Muellera.

Nebezpečí jménem "tweet"

"Jednoduše řečeno: musí být normální," popsal Ari Fleischer, který byl mluvčím v Bílém domě za prezidenta George Bushe, že pro úterní Zprávu o stavu unie má Trump nasazenou laťku vlastně docela nízko. Stačí, když přednese klidný, prezidentský projev.

Hlavním autorem projevu je podle webu Politico poradce Stephen Miller. Řeč byla konzultována například s ministrem obrany Jimem Mattisem, ministrem zahraničí Rexem Tillersonem a poradcem pro národní bezpečnost generálem H. R. McMasterem.

Jak ovšem uvedl Jonathan Horn, který psal projevy pro George Bushe, v Trumpově případě nikdy nelze vyloučit překvapení.

"Hned následující den může přijít další tweet a veškerá práce na velmi, velmi dlouhém projevu může být zastíněna 280 znaky," upozornil Horn na to, že Trumpovy vzkazy na Twitteru už mnohokrát přebily oficiální politiku Bílého domu.

