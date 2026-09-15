"Svobodná Palestina", zvolal rapper a skončil v turné Eda Sheerana

Americký rapper Macklemore v pondělí oznámil, že byl vyřazen z turné anglického muzikanta Eda Sheerana kvůli propalestinským komentářům, které pronesl na začátku tohoto měsíce na koncertě v New Jersey. Informovala o tom agentura AP, na jejíž žádost o komentář zatím neodpověděl ani Sheeran, ani jeho zástupci.
Výroky souvisejí s válečnými akcemi Izraele v Pásmu Gazy, které podle některých organizací a odborníků představují genocidu, což Izrael důrazně odmítá.
Třiačtyřicetiletý rapper zvolal na koncertě 5. září při představování své protestní písně Hind’s Hall heslo "Svobodná Palestina". Song, který vznikl po studentských protestech na univerzitách v roce 2024 na podporu Palestinců, je pojmenován po pětileté palestinské dívce Hind Radžabové, která zahynula, když izraelské síly v Gaze ostřelovaly vůz její rodiny. Rapperovy výroky vyvolaly kritiku ze strany americké zpěvačky Pink, která pak sama čelila negativním reakcím.
Macklemore na sociální síti Instagram uvedl, že několik amerických koncertních sálů sdělilo pořadateli, společnosti Messina Touring Group, že mu zakážou vystupovat jako předskokan na Sheeranově americké části turné Loop. Sheeranův tým se jej proto rozhodl z turné vyřadit, a to navzdory tomu, že se rapper k palestinské otázce podle AP vyjadřuje už řadu let.
"Proč je to tedy problém právě teď? Protože budu na pódiu s jedním z největších umělců na světě na jedněch z největších stadionů v Americe. Při určité míře mediální pozornosti je heslo 'Svobodná Palestina' příliš riskantní," napsal na instagramu držitel hudební ceny Grammy.
Pořadatel potvrdil zprávy provozovatelů koncertních sálů o tom, že nedovolí konání koncertu, na jehož programu by figuroval Macklemore, což by vedlo ke zrušení turné a mělo dopad na stovky tisíc fanoušků.
Někteří z provozovatelů argumentovali rapperovými nedávnými komentáři a dřívějšími "antisemitskými výroky a symbolikami", které podle nich byly pro židovskou komunitu "hluboce urážlivé a zraňující". Zároveň ale dodávají, že jejich rozhodnutí nemá za cíl bagatelizovat utrpení Palestinců ani nikomu upírat právo zasazovat se o jejich zájmy.
Nahá Sydney čelí smršti. Do slavné herečky se pouštějí i české sportovkyně
Mnohé špičkové sportovkyně se spojily v protestu proti reklamě se Sydney Sweeney. Americká herečka v ní propaguje sázkovou burzu pro sportovní fanoušky, přičemž ve spotu figuruje takřka úplně nahá, zakrývající se jen sportovním náčiním. Odpůrkyně mají jasno: Takhle ženský sport nevypadá.
Rakouská policie zadržela čtyři Rakušanky spojované s přepadením obchodu v Česku
Rakouská policie po pátečním přepadení obchodu v Břeclavi zastavila u dolnorakouské obce Grosskrut vozidlo, kterým podezřelé osoby ujely. V úterním prohlášení to oznámila dolnorakouská policie s tím, že v autě byly čtyři rakouské občanky. Mluvčí jihomoravské policie Petra Hrůzová ČTK řekla, že šlo o přepadení nehtového studia.
Muskův direkt evropské konkurenci? Tesla má bateriový tahač, působí trochu ošizeně
Nabídku osobních elektromobilů Tesla brzy i v Evropě doplní elektrický tahač Semi. Čtyři roky po zahájení výroby v Nevadě tak přijede i doposud největší model americké značky. Přitom už na první pohled jsou mezi evropskou a americkou specifikací Semi výrazné změny, které pokračují i u použité techniky. Kdy by se tahač mohl dostat do Česka?
ŽIVĚ Po dronovém útoku zůstane klíčový saúdskoarabský ropovod mimo provoz až pět týdnů
Klíčový saúdskoarabský ropovod Východ-Západ, který byl minulý týden poškozen při dronovém útoku, bude po dobu několika týdnů z větší části mimo provoz. Agentuře AP to v pondělí sdělili dva činitelé pod podmínkou zachování anonymity.
Orlen kvůli výpadku saúdských dodávek hledá alternativní zdroje ropy
Polská energetická skupina Orlen se urychleně snaží zajistit si nové dodávky ropy ze Severního moře i dalších oblastí, aby tak nahradila výpadek v dovozu suroviny ze Saúdské Arábie, který je důsledkem konfliktu na Blízkém východě. Informovala o tom v úterý agentura Reuters, která se odvolává na zdroje z odvětví.