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Zahraničí

"Svobodná Palestina", zvolal rapper a skončil v turné Eda Sheerana

ČTK
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Americký rapper Macklemore v pondělí oznámil, že byl vyřazen z turné anglického muzikanta Eda Sheerana kvůli propalestinským komentářům, které pronesl na začátku tohoto měsíce na koncertě v New Jersey. Informovala o tom agentura AP, na jejíž žádost o komentář zatím neodpověděl ani Sheeran, ani jeho zástupci.

Colours of Ostrava, 2023, Macklemore
Macklemore na Colours of Ostrava, 2023.Foto: Jiří Zerzoň
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Výroky souvisejí s válečnými akcemi Izraele v Pásmu Gazy, které podle některých organizací a odborníků představují genocidu, což Izrael důrazně odmítá.

Třiačtyřicetiletý rapper zvolal na koncertě 5. září při představování své protestní písně Hind’s Hall heslo "Svobodná Palestina". Song, který vznikl po studentských protestech na univerzitách v roce 2024 na podporu Palestinců, je pojmenován po pětileté palestinské dívce Hind Radžabové, která zahynula, když izraelské síly v Gaze ostřelovaly vůz její rodiny. Rapperovy výroky vyvolaly kritiku ze strany americké zpěvačky Pink, která pak sama čelila negativním reakcím.

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Macklemore na sociální síti Instagram uvedl, že několik amerických koncertních sálů sdělilo pořadateli, společnosti Messina Touring Group, že mu zakážou vystupovat jako předskokan na Sheeranově americké části turné Loop. Sheeranův tým se jej proto rozhodl z turné vyřadit, a to navzdory tomu, že se rapper k palestinské otázce podle AP vyjadřuje už řadu let.

"Proč je to tedy problém právě teď? Protože budu na pódiu s jedním z největších umělců na světě na jedněch z největších stadionů v Americe. Při určité míře mediální pozornosti je heslo 'Svobodná Palestina' příliš riskantní," napsal na instagramu držitel hudební ceny Grammy.

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Pořadatel potvrdil zprávy provozovatelů koncertních sálů o tom, že nedovolí konání koncertu, na jehož programu by figuroval Macklemore, což by vedlo ke zrušení turné a mělo dopad na stovky tisíc fanoušků.

Někteří z provozovatelů argumentovali rapperovými nedávnými komentáři a dřívějšími "antisemitskými výroky a symbolikami", které podle nich byly pro židovskou komunitu "hluboce urážlivé a zraňující". Zároveň ale dodávají, že jejich rozhodnutí nemá za cíl bagatelizovat utrpení Palestinců ani nikomu upírat právo zasazovat se o jejich zájmy.

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