Svoboda: Neuvěřitelné přešlapy Zelenského. Mnoho Ukrajinců ho viní z fatálních chyb

Zatímco se boje přenesly i na ruské území, situace v Doněcké a Luhanské oblasti je pro Ukrajince stále kritická. Prezident Zelenskyj se snaží před světem nadále vystupovat sebevědomě, nicméně Rusové na mnoha místech fronty stále postupují. Podle historika a ukrajinisty Davida Svobody má ale Zelenskyj ještě vážnější problém. Je jím sílící kritika na vlastní vnitropolitické scéně.

"Volodymyr Zelenskyj se nezapíše do historie ve všem jen dobře, ale v čem mu náleží pocta, je určitě schopnost komunikace a vystupování k vlastnímu národu," vysvětluje ve Spotlightu Svoboda a dodává, že ve chvíli, kdy byl ukrajinský národ skutečně v nebezpečí, byl právě Zelenskyj určitou vzpruhou, kterou nutně potřeboval. "To se naplňuje stále," říká.

Podpora ukrajinského prezidenta ale není většinová a v posledních měsících se podle historika na Ukrajině vytvořila početná skupina lidí, která upozorňuje na některé fatální přešlapy hlavy státu a vládní administrativy. "Nejde o žádné extremisty, jde hlavně o Ukrajince takového toho národně-demokratického přesvědčení, zejména z tábora bývalého prezidenta Petra Porošenka," komentuje Svoboda, podle kterého i sám Zelenskyj vede proti bývalé hlavě státu velmi nevybíravou kampaň. "Ten spor ve společnosti doutná," varuje.

Jedním z "přešlapů" ukrajinského prezidenta je podle Davida Svobody hlavně fakt, že se Zelenskyj stal dlouhodobým patronem mnoha pochybných lidí, o jejichž loajalitě k ukrajinskému státu panují důvodné pochybnosti. "Nevíme, jestli on vydírá je, nebo oni jeho, nebo se to obešlo bez vydírání. Nemáme všechny podklady, ty dodá až čas," říká Svoboda.



Zároveň ale dodává, že neočekává žádnou všeobecnou "rebelii" vůči Volodymyru Zelenskému, protože Ukrajinci si uvědomují, že ruská invaze je holý fakt, který nelze přehlížet. "Nedělají z války žádné politikum, že tenhleten to zvoral a že Franta by to udělal líp. Nad tím vším se klene takové truchlivé nazření, že s jakýmkoliv Ruskem je bezpečná koexistence nemožná," uzavírá historik.

Celý rozhovor si můžete pustit ve videu níže nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:08-06:54 Dokázala Ukrajina nečekaným vpádem do Kurské oblasti Kreml ponížit? Jak vysokou hru ukrajinský prezident Zelenskyj odehrál? Jak se Ukrajině daří přeskupovat síly? A z čeho může vycházet odvaha proniknout na ruské území?

06:54-12:18 Ukázala Ukrajina vpádem na slabé místo ruské armády? Napravil si Západ pozici tím, jak zemi finančně, politicky a technologicky podporuje? A musí nyní Ukrajina počítat s odvetou?

12:18-17:39 Jak se na vývoj posledních dnů tváří Vladimir Putin? Dovolil si oligarcha a kritik Oleg Děripaska svým výrokem na ruské poměry příliš? A jaká dynamika panuje nyní na frontové linii?

17:39-21:02 Snaží se Moskva přesvědčit Západ o nezvratné kapitulaci Ukrajiny? Jak nyní musí prezident Zelenskyj vystupovat?

21:02-32:06 Jak se mění vnímání války ze strany Ukrajinců? Jak silně jsou nakloněni k akceptování mírových dohod? A může prezident Zelenskyj vůbec o příměří uvažovat?