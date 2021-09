Bývalým kamarádům už bych nepodal ruku. Polský novinář popisuje sílící vliv vlády

Polská vláda protlačila zákon umožňující vlastnit média jen společnostem z Evropského hospodářského prostoru. Podle opozice tím míří na jednu z posledních svobodných televizních stanic TVN, kterou vlastní americká firma. Novinář Pawel Reszka z týdeníku Polityka v rozhovoru přiznává, že situace je špatná. Sám si přitom v minulosti myslel, že jeho varující kolegové jsou až moc hysteričtí.

Polská koalice ztratila většinu v parlamentu, v zemi se pořádají demonstrace a vyostřily se i vztahy se Spojenými státy. To všechno kvůli jedné televizní stanici. Proč se vládnoucí strana Právo a spravedlnost (PiS) snaží zákon prosadit za každou cenu?

Nevím, proč to udělali, ale můžu hádat. Myslím, že to je modus operandi naší vlády. Když se věci nevyvíjí dobře, udělejme něco velmi agresivního, najděme si nepřítele. Je to rozptýlení. Lidé teď nemluví o inflaci, která je obrovská, 5,4procentní. Nemluví se o rostoucích cenách. Nemluví se o čtvrté vlně covidu, když máme naočkováno méně než polovinu populace. Mluvíme o TVN.

Zatím je to jen debata, protože Právo a spravedlnost pořád ještě může zákon stáhnout, prezident jej může vetovat. Ale koupili si tím několik týdnů, kdy se pozornost společnosti zaměřila na něco jiného.

Podle jednoho z posledních průzkumů veřejného mínění má PiS stejně vysokou podporu jako opozice. Poprvé za mnoho a mnoho let. Takže se možná trochu bojí.

Je TVN nějak zvlášť kritická vůči vládě?

Máme čtyři televizní stanice, z toho dvě jsou vlastněné vládou a lze je označit za čistou propagandu. Pak vysílá jedna soukromá, která ale moc kritická není.

TVN je kritický zpravodajský kanál, kam jsou velmi často zváni i členové vlády. Můžu s ním souhlasit nebo nesouhlasit, ale jsou to novináři. Myslím, že lidem, kteří pracují pro státní televizi, bych asi ani nechtěl potřást rukou. Je pro mě těžké to přiznat, protože jsem novinářem přes 30 let a mám přátele ve všech polských médiích. Ale i se svými bývalými kamarády, kteří tam pracují, bych dnes už měl problém.

Jak vypadá situace polských médií? Bojíte se jako novinář o budoucnost své profese?

Ano, myslím, že bychom se měli bát o naši svobodu. Vláda je velmi agresivní a dlouho mluví o zahraničním kapitálu. Před několika lety jsem pracoval pro týdeník Newsweek, který je vlastněn německými firmami, a už tehdy vláda říkala, že to nejsou polská média, ale zahraniční, která píšou polsky. Vláda se dlouhodobě snaží získat kontrolu nad médii. Snaží se odkoupit ta lokální a dosadit tam vlastní lidi.

Musím říct, že mám hodně zvláštní pocit, když se teď poslouchám. Nemluvím o středoasijské, ale o své zemi. Ale taková je realita. Mnoho mých přátel před pěti, šesti nebo sedmi lety varovalo, že jsou média v Polsku ohrožena, a já jsem je uklidňoval, že jsou moc hysteričtí a že to bude všechno dobré. Ale oni měli pravdu a já se mýlil.

Řekl byste, že situace je podobná jako v Maďarsku?

Myslím, že to není tak špatné, ale jdeme tímto směrem. Máme silnější soukromá média než Maďarsko, takže můžeme déle odolávat a doufám, že se hodně věcí přesune na internet a sociální sítě. Zatím máme dost nezávislých médií. Není to špatné, ale skoro každý den slyšíte nějaké výhrůžky, že vláda připravuje nové zákony o svobodě médií.

Zkuste si někdy pustit státní televizi. Je to naprosto šílené. Pořád dokola nadávají na Evropskou unii, na uprchlíky, na Joea Bidena, na opozici. A naprosto adorují vládu. Neumíte si ani představit, jaké to je.

A věří lidé tomuto vysílání, nebo si všichni uvědomují, že je to propaganda?

Nemáte moc na výběr. Když vám lžou pořád dokola a dokola, začnete tomu věřit. Řeknu vám anekdotu z doby, kdy jsem několik let žil v Rusku: samozřejmě jsem věděl, že nemám věřit tomu, co říká ruská televize. Sledoval jsem ji každý den, byla to součást mé práce a věděl jsem, že lžou o tom, co se děje v Rusku, Polsku nebo Spojených státech, ale je i spousta částí světa, o které se tolik nezajímám, třeba Latinská Amerika.

Když jsem se pak vrátil do Polska, s kamarády jsem šel na pivo a nějak jsme se dostali k Jižní Americe. Snad k Venezuele. A já jsem něco řekl a všichni se na mě šokovaně otočili. Zopakoval jsem ruskou propagandu, protože jsem to někde slyšel a nijak jsem se nad tím nezamyslel. A takhle propaganda funguje.

Lidé v Polsku takhle pořád dokola slyší, že když se Donald Tusk vrátí k moci, budou v zemi tisíce arabských migrantů, budou se snižovat platy, lidé budou muset pracovat do 70 let a tak dále. A část těch lží si lidé zapamatují. Proto chce Jarosław Kaczyński (předseda PiS, pozn. red.) mít televizi pod kontrolou. Chce propagandu, žádnou kritiku.

Bojíte se i o svou budoucnost?

Naše profese se asi změní. Čtenáři s námi zůstanou, budou nás sledovat dál - ne naše noviny, ale jednotlivé novináře. Je to pro nás dobrá cesta, můžeme psát knihy, můžeme s nimi komunikovat přes Facebook, to se nedá zastavit. Ale čas od času mám plné zuby toho, co se v mé zemi děje. Média se musí věnovat důležitým tématům, a ne se jen nechávat strhnout vládní agitací.

